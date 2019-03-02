影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區大灣路一名5歲男童昨天中午突然衝出馬路， 要買便當經過的許姓女騎士煞車不及，撞上要拉開男童的男童姨婆，許女與婦人都輕傷，男童無恙。許女事後在臉書社團「爆怨公社」指責男童家長，「小孩不懂事就算了，大人連一句對不起都沒有」， 除了要求家長賠償車損，更要對方道歉。

「車禍發生後，對方沒道歉，一副大人不用負責心態」，許女表示，家長似乎認為反正要先調解，到調解委員會再說， 車禍至今都沒有聯繫。 因警方不透露男童與家屬聯絡方式，無法取得他們的意見。

許女指出，「如果不是我撞到，就變成隔壁車道的汽車撞下去了」， 許女認為要不是她及時煞車 ，後果可能不堪設想，對男童家屬頗有微詞， 質疑男童家長不管好孩子，事後有一句道歉也沒有， 很難讓人接受。

她說，昨天騎機車要到大灣商圈買便當，行經大灣路5歲男童突然衝出路旁店家跑向路中央，雖男童姨婆跟上拉住，但許女煞車不及撞到男童姨婆人車倒，男童無恙但嚎啕大哭，男童被抱到路旁，她在路上指揮交通，直到雙方到永康分局交通分隊作完筆錄，男童家屬都沒說話。