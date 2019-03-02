台灣燈會人氣旺 陳家欽南下慰勞員警

2019-03-02 13:00 中央社 台北2日電



台灣燈會參觀人數屢創新高，警方安排大批警力維安。警政署今說，署長陳家欽了解疏導遊客及交通最費心，連假期間特別南下慰勉執勤員警及義警交，要求設行動補給站供休憩補給。

在屏東東港鎮大鵬灣舉行的台灣燈會進入倒數階段，參觀人數累計破1000萬人次，1日再創開園以來新高，達到169萬人次；從2月15日試營運至3月1日止，累計達1005萬人次。

警政署今天發布新聞稿表示，署長陳家欽在連續假期屢次南下到台灣燈會現場，並至東港分局大鵬灣派出所慰勉執勤員警及義警交、志工等勤務人員。他提到，民國96年擔任屏東縣警局長時，曾負責國慶煙火維安勤務，了解疏導遊客和交通是最費心、困難的工作。

陳家欽說，警察同仁犧牲與家人相聚時間到燈會執勤，非常辛苦，但維護治安、守護民眾安全是警察職責，燈會期間周邊交通疏導及治安維護不容許有瑕疵，特別要求當地警局設置警察行動補給站充分提供食品等，讓員警休憩後，恢復體力再次投入維安工作。

陳家欽會中也轉達行政院長蘇貞昌關心交通疏運順暢與燈區安全維護等要求。陳家欽表示，包括保五總隊、保一總隊（維安特勤隊）、保三總隊（防爆犬）、刑事局防爆小組等都分批支援屏東縣警局，讓民眾觀賞花燈安全外，且可便利無虞，安心享受連假。

警政署統計，截至1日止，台灣燈會動用警力數為7677人次、民力827人次，共8504人次。