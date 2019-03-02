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阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了

2019-03-02 08:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣阿里山國家風景區番路鄉知名景點隙頂的象山，發生大火，燃燒一 天一夜，今天清晨6點多，嘉義林管處出動空拍機監控，未發現火光，仍持續監控，所幸象山是草生地，無珍貴樹木，在阿里山公路經營生力農場主人羅秀梅，昨晚臉書直播森林大火畫面，直說「火好大，好恐怖喔！」。

嘉義林管處副處長李定忠說，林管處派10名員工趕到象山下，因地形地勢險峻，無法接近，原申請空勤總隊直升機吊掛水袋滅火，清晨出動空拍機監控，未發現火光，因此未申請直升機，持續空拍監控。

李定忠表示，象山發生大火，燃燒24小時，象山海拔約1050公尺，從阿里山公路遠遠望去，猶如大象，形狀也如倒著置放的杯子，地勢險峻無人居住，主要是草生植物。

象山山頭昨天清晨發生火警，到了夜間，熊熊大光，從阿里山公路望去， 有如火山爆發，山頂濃煙不斷竄出，讓山上的住民嘖嘖稱奇，生力農場主人羅秀梅說，火光烏雲遮天，濃煙不斷竄出，景象可怕。

嘉義縣消防局說，昨天出動奮起湖分隊會同林管理處監控火勢，今天清晨獲報火滅了，火災現場，燃燒面積約3000平方公尺，開車就要近2個小時，到阿里山鄉里佳村還要步行4至5個小時，才能到達象山的山腳下，抵達山頂需攀爬近80度斷崖，人員無法抵達，現場也找不到水源，只能在場監控，有必要，再申請空勤總隊直升機吊掛水袋滅火，

嘉義縣阿里山國家風景區番路鄉知名景點隙頂的象山，發生大火，燃燒一 天一夜，在阿里...
嘉義縣阿里山國家風景區番路鄉知名景點隙頂的象山，發生大火，燃燒一 天一夜，在阿里山公路經營生力農場主人羅秀梅昨晚臉書直播森林大火畫面，直說「火好大，好恐怖喔！」。記者魯永明／翻攝
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阿里山空拍機直升機
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