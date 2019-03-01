蘭陽軍艦停靠蘇澳港 疑外包商焊接引發火警
停在蘇澳船廠進行外包工程的蘭陽軍艦，今天下午4點時傳出軍艦冒出大量白煙，消防局立即派遣人車出動救災，在下午5點撲滅火勢，無人受傷，救災人員到場時，火勢已受到控制，海軍艦隊指揮部在晚上發布新聞稿說明，是因為當時外包商在船底進行焊接工程時，因焊接溫度過高才導致控制室大量冒煙，司令部已組成專案小組進行調查。
宜蘭縣政府消防局下午16點22分時接獲報案，蘇澳鎮海軍蘇澳乾塢營區內有軍艦冒出大量白煙，消防局立即派遣蘇澳、馬賽分隊前往搶救，共計出動消防車輛6輛，其中一台是泡沫車、13名消防人員、31名義消前往救災，現場指揮官回報，下午17點時火勢撲滅，無人員受傷。
宜蘭縣消防局表示，因涉及軍方內容，故不方便代替發言，後續發言內容由海軍艦隊指揮部說明。據了解，當時是因外包商在左舷控制室進行焊接工程時，焊接時產生的火花掉落在隔熱棉上，才導致火災發生，但所幸無人受傷。
海軍艦隊指揮部在晚上19點50分時也發布新聞稿說明：針對媒體報導「蘇澳軍港火警，蘭陽軍艦船艙內部冒出濃煙」，海軍艦隊指揮部今日表示，蘭陽軍艦於蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程，在16點25分時因外包商執行船底燒焊工程溫度過高，造成爐艙控制室大量冒煙，安全值更人員發現後立即回報，艦上隨即開始實施損害管制，16點50分時已完全管控，經檢查人員及主要裝備均正常，部分輔助裝備可於大修期間修復，司令部已組成專案小組調查，釐清原因與責任，並要求外包商嚴格遵守工安，杜絕危安事件發生。
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