蘭陽軍艦停靠蘇澳港 疑外包商焊接引發火警

2019-03-01 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



停在蘇澳船廠進行外包工程的蘭陽軍艦，今天下午4點時傳出軍艦冒出大量白煙，消防局立即派遣人車出動救災，在下午5點撲滅火勢，無人受傷，救災人員到場時，火勢已受到控制，海軍艦隊指揮部在晚上發布新聞稿說明，是因為當時外包商在船底進行焊接工程時，因焊接溫度過高才導致控制室大量冒煙，司令部已組成專案小組進行調查。

宜蘭縣政府消防局下午16點22分時接獲報案，蘇澳鎮海軍蘇澳乾塢營區內有軍艦冒出大量白煙，消防局立即派遣蘇澳、馬賽分隊前往搶救，共計出動消防車輛6輛，其中一台是泡沫車、13名消防人員、31名義消前往救災，現場指揮官回報，下午17點時火勢撲滅，無人員受傷。

宜蘭縣消防局表示，因涉及軍方內容，故不方便代替發言，後續發言內容由海軍艦隊指揮部說明。據了解，當時是因外包商在左舷控制室進行焊接工程時，焊接時產生的火花掉落在隔熱棉上，才導致火災發生，但所幸無人受傷。