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助美軍未婚夫救非洲貧童 台女傻當國際詐騙人頭戶

2019-03-01 19:12聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市侯姓婦人2年前與自稱聯合國派駐德國醫師男子透過手機通訊軟體搭上線，巧語讓侯婦答應分多次匯款共6.7萬美金協助敘利亞難民，事後察覺有異提告詐欺，警方查出收款帳戶竟是台籍吳姓婦人所有。吳婦到案供稱，因未婚夫是美軍將領派駐非洲負責管理迦納孤兒院，銀行帳戶是提供未婚夫募款轉帳使用，否認詐欺。新北地檢署依據吳婦提供雙方對話紀錄，調查後認為吳婦可能被國際詐騙集團所騙，處分不起訴。

不起訴書指出，前年3月間一名自稱聯合國派駐德國醫師「David MacDaniel」透過手機通訊軟體與侯姓婦人搭訕，表示將前往敘利亞難民營進行醫療救助，希望侯婦解囊助他幫助難民，先後多次匯款到其指定帳戶，金額共6.7萬美金，約台幣202萬元。

不料，「David」後來又說考量安全性想與聯合國解約，又憂心要支付龐大違約金，希望侯婦能再匯款幫忙，讓侯婦起疑，覺得遭詐騙提告。

警方依侯婦匯款帳戶，查出該帳戶竟是60多歲台籍吳姓婦人所有，且所有款項都被分成多筆小額款項，由吳婦及其7名友人透過凱基銀行「MoneyGram速匯金」服務陸續匯往非洲迦納，將吳婦等8人依詐欺取財罪嫌送辦。

吳婦到案供稱，未婚夫「Jordan」是美軍將領派駐在迦納，同時擔任聯合國設立在迦納的孤兒院執行長，因孤兒院經營困難，都依靠來自世界各地的善心捐款，偏偏迦納又是落後國家，才會請吳婦提供銀行帳戶協助轉帳，又因單日匯款金額上限，吳婦又拜託7名親友協助轉匯。

新北地檢署偵查確認吳婦銀行帳戶進出金額相符，並未中飽私囊，認為吳婦應是陷入國際詐騙集團圈套而不自知，堅信只是協助未婚夫做善事、救濟非洲孤兒，將侯婦等人處分不起訴。

誤信國際詐騙集團圈套，台籍婦傻當詐騙人頭戶，還以為是做善事幫助非洲貧童。圖／報系...
誤信國際詐騙集團圈套，台籍婦傻當詐騙人頭戶，還以為是做善事幫助非洲貧童。圖／報系資料照
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