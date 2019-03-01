百萬人潮湧進大鵬灣 救護車救人卡車陣

2019-03-01 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



救護車出動救援卻卡在大鵬灣車陣中！一名80歲婦人今天下午5點多在台灣燈會現場，因身體不適跌倒摔傷，救護站醫師立即協助診斷。