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上貓空賞花遭老公倒車撞倒 妻命危搶救中

百萬人潮湧進大鵬灣 救護車救人卡車陣

2019-03-01 18:04聯合報 記者江國豪╱即時報導

救護車出動救援卻卡在大鵬灣車陣中！一名80歲婦人今天下午5點多在台灣燈會現場，因身體不適跌倒摔傷，救護站醫師立即協助診斷。

但老婦人因肋骨疼痛，救護站通報救護車前來載送老婦人送醫治療，但因為燈區已在入園尖峰時間，大鵬灣環灣道路上，計程車與接駁車數量相當多，救護車一度卡在車陣中動彈不得，路口交管員警立刻疏導車輛，讓救護車順利抵達傷患休息所在地，目前已把傷患送往東港鎮安泰醫院治療。

老婦人在台灣燈會摔傷，救護車因道路壅塞一度卡在車陣中。記者江國豪／攝影
老婦人在台灣燈會摔傷，救護車因道路壅塞一度卡在車陣中。記者江國豪／攝影
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老婦人在台灣燈會摔傷，救護車因道路壅塞一度卡在車陣中。記者江國豪／攝影
老婦人在台灣燈會摔傷，救護車因道路壅塞一度卡在車陣中。記者江國豪／攝影
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救護車大鵬灣台灣燈會
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