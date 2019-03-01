惡賊闖空門偷金飾 還差點燒了被害人的家

2019-03-01 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市鶯歌區1處民宅上週發生火警案件，但離奇的是當時屋主不在家，房間卻不明原因起火，原以為是電線走火，但清理時赫然發現房內的現金及金飾不翼而飛，警方調閱住宅附近監視器才發現，原來是竊嫌闖空門，還在屋內抽菸差點燒光被害人的家，全案依竊盜及公共危險罪嫌將他函送偵辦。

陳姓竊嫌（35歲）上月20日下午偷偷闖進鶯歌區福安街的1處民宅偷東西，不僅搜刮1萬塊現金，還拿走屋主的2兩黃金飾品，但竊嫌在翻箱倒櫃的過程中，竟然隨意丟棄未熄滅的煙蒂到床上，造成火勢在棉被內悶燒並逐漸蔓延。

陳嫌當下並未發現火勢燃燒就帶著偷來的財物離開，幸好隔壁的丁姓鄰居當時正要到陽台晾曬衣物，看到被害屋主住處2樓房間冒出煙霧，趕緊拉著丈夫前去救火，即時撲滅火勢。

詹姓屋主在整理房內被燒毀的家具時，意外發現有財物遭竊，立即向警方報案。員警在調閱周遭住宅監視器後發現，火災發生前著黑色夾克和白色迷彩褲的陳姓男子涉嫌重大，警方於鶯歌區中湖街一帶查獲他後，陳嫌也坦承有入內偷竊，並表示應該是自己抽菸亂丟煙蒂才會導致火警。