人臉辨識系統神助攻 警替失智翁順利找到回家的路

2019-03-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區日前出現1名老翁，因為在街上漫無目的遊走，被巡邏的員警趨前關心，但老翁疑似因為失智導致無法流暢表達自己為何在街上遊蕩，員警只好先帶他回派出所休息，沒想到警方嘗試用人臉辨識系統一查，順利比對出他的身份，也馬上通知家屬前來帶回，順利讓老翁平安返家。

施姓老翁（62歲）日前連續2日出現在樹林區三德街上，民眾見他精神恍惚還焦慮不安，甚至來回踱步，有時則呆坐路旁，便向警方報案，而三多派出所警員林欣儀和王彥勳正好在附近執行巡邏勤務，便立刻前往現場關心。

但不管警員怎麼問，老翁都無法表達自己的身份以及家住哪，員警只能在他的隻字片語中拼湊出是從三峽搭公車要去泰山找妹妹，卻忘記妹妹家住在哪，才會在外四處遊蕩，2名員警擔心繼續讓他待在街上會有危險，立即先帶老翁返回所內休息。

員警為了幫助老翁返家，嘗試利用「人臉辨識系統」，電腦經過比對立刻列出40位相貌相符的民眾身份資料，再經過警員一一確認，終於確定了老翁身份，也聯絡上家屬前來協助帶回。