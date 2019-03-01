女駕駛車拋錨卡國道 暖警路過車陣幫推車 就怕倒退嚕

2019-03-01 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



國道車陣中汽車突然拋錨，警察伸出援手超暖心！高市左營分局左營派出所員警周爾知、陳啟民前天下午從分局解送人犯返回派出所，在國道10號要下翠華路出口，看到前方汽車拋錨卡在國10路段，女駕駛慌張站在一旁，警方決定幫忙將車推到安全處所，警車在後方警示提醒用路人注意，由於該路段上坡路段，警方使出洪荒之力推約10分鐘、50公尺，剛好遇到熱心拖吊車業者，順利將拋錨車輛拖吊到平面道路，狀況解除。

左營分局左營派出所員警周爾知、陳啟民前天下午5點，從左營分局送完人犯要返回派出所途中，在國道10號往下到翠華路出口時，看到前方有汽車拋，駕駛陳姓女子（30歲）站在國10旁，當時正值下班時間，造成路段交通壅塞。警方上前關心，並將巡邏車置於拋錨車後方警示，提醒用路人前方有狀況，放慢行駛。警方請陳女聯絡拖吊業者到現場拖吊，但由於下班尖峰，警方為迅速排除交通壅塞，取得陳女同意，決定將抛錨車推到翠華路口匝道以利排解交通壅塞。

陳女告訴警方，不曉得汽車是不是因為車齡太久，還是油料耗盡，當時從國10準備下翠華路匝道出口，車子突然抖動就熄火，瞬間腦筋一片空白，一時間不知道該怎麼辦，好在警方適時出現。

兩名員警先安撫陳女的情緒，員警陳啟民收起陳女放在路上路障後，準備開始推車，並提醒陳女，「窗戶搖下來，不要緊張！就跟一般開車一樣，就當作我是你馬力」。

該路段是上坡，目視約20度仰角，警方推車時，幾乎使出洪荒之力，眼見一人推不動時，在警車顧車周爾知一起下來幫忙，過程中提醒陳女「剎車要踩！不然會一直倒退嚕」。

加上當天天氣炎熱，警方推車推的汗流浹背，就在終於要把抛錨車推下翠華路口時，後方正好來一輛路過的拖吊車，熱心的司機主動幫忙，最後順利將抛錨車由國10拖吊到翠華路平面道路。陳女事後不停的跟警方道謝，謝謝警方及司機幫了大忙且不邀功，真的很溫暖。