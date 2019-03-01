竊賊看準228連假偷電纜 未料卻遭埋伏警逮

2019-03-01 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣王姓和曾姓男子疑因缺錢花用，昨看準288連假，警方應忙於交通，無暇顧及其他勤務，因此夥同前往中寮大峭壁風景區偷電纜線，卻正好被埋伏警方抓個正著，訊後依竊盜罪送辦，台電今則派員感謝警方。

草屯警分局指出，縣內電纜線竊案屢傳，其中又以名間和中寮等地失竊狀況最為嚴重，台電公司協請警方幫忙，轄內員警不僅加強巡檢，更鎖定可能遭下手竊取的電纜線處定點埋伏，中寮所所長陳尚謙昨率所內員警執行勤務，果然一舉逮人。

警方表示，王、曾兩嫌為錢動手行竊，寧可冒著被電擊風險，流竄中寮偷剪電纜並變賣，還打著連假警察少的歪腦筋，昨遭逮後對犯行坦承不諱，起出總重136.5公斤電纜線、油壓剪等作案工具，依竊盜罪送辦，同時通知台電派員確認電纜。

台電公司南投區營業處則表示，經確認是其公司所屬電纜線，粗估財物損失約20萬元，而因名間、中寮等地電纜線屢屢遭竊非常嚴重，此次多虧警方協助，而能連假期間抓到竊賊，有效打擊遏止偷竊電纜線不法行為。