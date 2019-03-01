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竊賊看準228連假偷電纜 未料卻遭埋伏警逮

2019-03-01 14:48聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣王姓和曾姓男子疑因缺錢花用，昨看準288連假，警方應忙於交通，無暇顧及其他勤務，因此夥同前往中寮大峭壁風景區偷電纜線，卻正好被埋伏警方抓個正著，訊後依竊盜罪送辦，台電今則派員感謝警方。

草屯警分局指出，縣內電纜線竊案屢傳，其中又以名間和中寮等地失竊狀況最為嚴重，台電公司協請警方幫忙，轄內員警不僅加強巡檢，更鎖定可能遭下手竊取的電纜線處定點埋伏，中寮所所長陳尚謙昨率所內員警執行勤務，果然一舉逮人。

警方表示，王、曾兩嫌為錢動手行竊，寧可冒著被電擊風險，流竄中寮偷剪電纜並變賣，還打著連假警察少的歪腦筋，昨遭逮後對犯行坦承不諱，起出總重136.5公斤電纜線、油壓剪等作案工具，依竊盜罪送辦，同時通知台電派員確認電纜。

台電公司南投區營業處則表示，經確認是其公司所屬電纜線，粗估財物損失約20萬元，而因名間、中寮等地電纜線屢屢遭竊非常嚴重，此次多虧警方協助，而能連假期間抓到竊賊，有效打擊遏止偷竊電纜線不法行為。

台電強調，為防範電纜線遭竊，已加強與檢警調單位密切合作，民眾若發現偷竊電纜線等可疑不法情事可向警方檢舉報案，或撥打台電客服1911告知；警方則呼籲資源回收業者，勿收受來路不明的電纜線等物品，避免淪為幫凶觸犯贓物罪。

南投縣王姓和曾姓男子以油壓剪等作案工具總重136.5公斤電纜線，昨遭逮後依竊盜罪...
南投縣王姓和曾姓男子以油壓剪等作案工具總重136.5公斤電纜線，昨遭逮後依竊盜罪送辦。圖／台電南投區營業處提供
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台電南投區營業處今派員前往草屯警分局中寮所致謝，感謝警方協助在連假期間抓到竊賊。...
台電南投區營業處今派員前往草屯警分局中寮所致謝，感謝警方協助在連假期間抓到竊賊。圖／台電南投區營業處提供
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南投縣王姓和曾姓男子以油壓剪等作案工具總重136.5公斤電纜線，昨遭逮後依竊盜罪...
南投縣王姓和曾姓男子以油壓剪等作案工具總重136.5公斤電纜線，昨遭逮後依竊盜罪送辦。圖／台電南投區營業處提供
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南投縣王姓和曾姓男子趁288連假偷電纜線，被埋伏警方抓個正著。圖／台電南投區營業...
南投縣王姓和曾姓男子趁288連假偷電纜線，被埋伏警方抓個正著。圖／台電南投區營業處提供
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台電連假偷竊
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