中山高苗栗三義路段火燒車 車流回堵10公里

2019-03-01 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



中山高速公路苗栗三義南下路段中午12點多發生火燒車意外，陳姓駕駛人的轎車疑似機件故障，停靠路肩起火燃燒，濃煙往天空直竄，車內4人及時逃出，消防人員趕到後，在1點07分將火勢撲滅；今天是228連假第二天，三義路段車流大，因這起火燒車意外，車流回堵近10公里。