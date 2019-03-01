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影╱阿里山著名象山失火 遠觀如火山爆發烏雲密佈

2019-03-01 13:24聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山國家風景區的著名地景嘉義縣番路郷隙頂的象山，今晨4點多發生山林火災，由於象山是接近獨立的山頭，山頭平緩，遠遠觀看有如火山爆發，烏雲密佈，燒焦的灰燼還飄了1、2里遠。

林務局嘉義林區管理處和嘉義縣消防局奮起湖分隊趕往，路程相當遠，從奮起湖開車1、2小時到阿里山鄉里佳村，再步行前往到象山的山腳下要4、5小時。救災人員到現場，火災面積約3千平方公尺，由於前往山頂是8、90度的陡峭斷崖，也沒有水源，目前先監控，中午過後火勢略小，但仍在燒雜草和雜林。

嘉義林管處表示已申請直升機協助森林滅火，但目前山區起濃霧，不利直升機作業。目前先監控火勢是否往山下延燒。

象山高度約1050公尺，在台18線阿里山公路的隙頂地區看過去，很像一頭巨象，有象頭、象鼻和象背的樣貌，因地勢非常險峻，沒有人在山上耕種或居住，是大片原始山林，村民說，有山豬和山羊等野生動物。

阿里山風景區管理處說，當地人的經驗，早年只要天氣好時，聽到象山發出轟隆聲，就知道天氣可能要變壞。但如果是天氣壞時卻聽到轟隆聲，天氣就會變好。這是山上地質的土石鬆動，造成落石容易滾動的結果。如今落石掉落的差不多，就少有這種情形發生，但也有人說是因為汽機車太多，聲音太大，落石的聲音才難以聽到。

象山地勢險峻，目前監控火勢，並申請直昇機協助撲滅山林火災。圖／阿里山生力農場民宿...
象山地勢險峻，目前監控火勢，並申請直昇機協助撲滅山林火災。圖／阿里山生力農場民宿提供
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從隙頂遠觀象山的山頂冒出大火。圖／羅秀梅提供
從隙頂遠觀象山的山頂冒出大火。圖／羅秀梅提供
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