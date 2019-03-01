影╱男騎gogoro後輪突脫落自摔 原來是改裝惹禍

2019-03-01 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市三民區周二晚間發生離奇車禍，戴姓男子騎gogoro電動機車，行經十全一路與民族路口時，突然電動機車的後輪脫落，自摔昏迷，緊急送往高醫開刀救治。警方調閱路口監視器發現，戴騎車時後輪突然脫落滾到對向車道，警方查出，戴白天時曾到非原廠換輪框，未料晚間發生事故。

高市三民一分局交通分隊今說，2月26日晚間7點43分接獲通報到場處理時，現場看到一輛gogoro電動機車橫躺路口，後輪卻不翼而飛，遍尋不著後輪胎且當事人受傷無法陳述事發經過狀況下，警方調閱路口監視器釐清真相。

路口監視器畫面顯示，戴男（24歲）騎gogoro北往南行駛在民族一路慢車道上，突然後輪脫落，路面出現大片火花，輪胎竟一路滾至對向車道十全果菜市場內，幸無波及到其他用路人。

戴的友人許先生獲悉後趕到醫院，告知警方當天上午戴有跟他說會把gogoro牽去改輪框，沒想到晚間就聽聞戴男摔車的訊息。

警方事後陪同戴母到現場尋回滾落的輪胎，經詢問gogoro公司，證實戴當天無在公司換輪框的保養紀錄，間接證實輪框非gogoro原廠公司所改裝，至於去哪改裝輪框，警方將等戴清醒後詢問，家屬不排除對店家提出告訴。