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川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

影╱懷疑妻子找小王 夫躲浴室要燒炭幸好父及時出現

2019-03-01 11:12聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市柳姓男子上月底疑與妻子因感情糾紛吵架後，意圖在自家浴室燒炭尋短，警方獲報後趕赴現場，但大門深鎖，幸好柳父及時抵達家門外，與警方一同進入屋內後，在3樓浴室找到正在燒炭的柳，並順利將柳就醫，柳父表示，近日媳婦跟兒子有爭吵，但不知道兒子竟然會想不開；經警消初步了解，疑與柳懷疑妻子外遇有關。

台中市第三警分局東區分駐所員警張唯琳、廖仕忠上月26日中午12時許接獲柳姓男子（38歲）的妻子報案，稱丈夫有輕生念頭，警方不敢輕忽即刻趕到案發地點，現場卻大門深鎖無人回應，就在警方透過各種方式試圖聯繫屋主時，柳父親剛好返家，看到員警站在自家門外，還搞不清楚發生什麼事，質問為何站在家門口，直到員警告訴柳父獲報屋內有人企圖燒炭自殺，柳父才驚覺事態嚴重。

警方才剛進入屋內就聞到木炭味，隨後循著味道迅速直奔3樓，發現煙味正從臥房浴室內竄出，原來柳將自己關在浴室裡燒炭想要輕生，警方連忙破門，並忍受刺鼻濃煙將柳拉出，熄滅燃燒中的炭盆，打開門窗通風並聯繫救護車；柳父還緊張的問柳「為何要燒炭，看開就好」。

柳獲救後虛弱地一再強調「我沒有怎麼樣」，因距離接獲報案已過20分鐘，警方無法判定柳吸入多少一氧化碳不敢等閒輕忽，柳邊流著鼻涕邊說自己沒有大礙，還表示稍晚要上班不願就醫，員警忍不住回應「不相信你要上班，你都不想活了」。

警方告訴柳自殺並不能解決問題，最後柳在員警的關懷與勸說之下由父親陪同就醫，柳父頻向警方道謝，感謝員警及時發現挽回了1條寶貴生命；初步調查，柳疑懷疑妻子有外遇，兩人才會產生口角。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市柳姓男子因與妻子感情糾紛吵架，上月26日中午想不開，在自家浴室意圖尋短，幸...
台中市柳姓男子因與妻子感情糾紛吵架，上月26日中午想不開，在自家浴室意圖尋短，幸好警方及時趕到現場。記者陳宏睿／翻攝
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