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陸籍3男金門詐騙脫逃 再入境當場被捕

2019-02-28 21:05中央社 金門縣28日電

金門警察局今天指出，中國大陸籍魏姓男子等人去年在金門涉詐騙民眾新台幣250萬元後離境，日前3嫌再次入境時當場被捕，因有串供逃亡之虞，檢察官聲請羈押獲准。

金門縣警察局金湖分局表示，魏姓、劉姓及曾姓等3嫌於去年12月13日在金門涉嫌詐騙民眾250萬元，得手後立刻搭乘當天中午12時船班離境。

金湖分局偵查隊隊長毛金泰指出，魏嫌等3人以自由行方式持證入境金門，選定詐騙對象後，假借請求協助與被害人搭訕，謊稱有高科技產品，可即買即賣獲取暴利。3嫌靠著三吋不爛之舌進行拐騙，在詐騙款項得手後，故意搭乘不同計程車到碼頭，刻意製造斷點，混淆警方偵辦方向。

金湖分局表示，時隔2個半月後，前天接獲移民署專勤隊通報，魏嫌與另2名嫌犯搭乘當天下午4時船班再次入境；分局立即報請福建金門地方檢察署檢察官張漢森指揮偵辦，並會同金門縣警察局刑事警察大隊在水頭碼頭通關大廳逮捕魏嫌等3人，帶案偵辦。

刑事警察大隊大隊長游文勝指出，3嫌有串供、逃亡之虞，加上涉嫌反覆實施詐騙犯行，經檢察官聲請羈押獲准。

警方再次提醒民眾，詐騙手法日新月異，面對來路不明的搭訕者，應以迴避、不理會或簡單答覆為原則，切勿與陌生人提及金錢有關事項。如遇到可疑人物，先保持鎮定，再撥打165或110報警，警民共同合作，遏止詐騙歪風。

詐騙金門警察
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