台中港碼頭工人落海 消防隊下海找到工作架人恐已漂離

2019-02-28 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中港碼頭發生意外，40歲鄭姓工人今天下午在26號碼頭 工作時不慎落海， 台中港務消防隊員下海潛水搜尋，最後只找到工作架，人恐怕已經漂離碼頭。

台中港務消防隊副隊長曾星明表示，鄭姓工人今天下午在台中港26號碼頭施工時，人應該和工作架綁住確認安全， 工人也應該穿救生衣，今天下午工人落海，消防隊員立刻著潛水裝下海搜救。