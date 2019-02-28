影╱水電工二度酒駕畏罪 重劃區高速甩尾近20分鐘
台中市許姓水電工已有一次酒駕紀錄，從海線酒駕到台中市區遭警方攔查不停，竟在重劃區內逆向、跨越雙黃線，高速繞圈甩尾近20分鐘，棄車逃逸。所幸熱心民眾報警「通報」逃逸方向，警順利在附近超商找到畏罪的許嫌，測得酒測值高達0.83毫克，依法移送。
台中市警局第五分局東山所副所長裘景智今指出，上月31日深夜11時許，他與警員賴俊翰執行巡邏勤務，發現一輛銀色轎車紅燈違規右轉，警方示意停車受查未果，銀色車輛竟加速駛進重劃區逃逸。
警方一路沿祥順東路尾隨至祥順東路與祥順八街口附近，鳴警笛大喊「停車」，銀色車輛反而加速逃逸，並於祥順八街右轉太祥路、再右轉太祥七街一路，於重劃區內不斷高速繞圈過彎甩尾、跨越雙黃線逆向行，危險駕車行徑竟長達20分鐘。
駕駛畏罪將車輛棄置在祥順七街一處民宅前，警方陸續接獲3、4通熱心民眾報案，指「人逃走了，他車停我們家樓下」、「他往超商方向逃跑」、「看起來大約50歲，穿藍色上衣」，警方依據民眾提供的線索，順利在超商逮捕許姓男子(47歲)。
許男從事油漆工，供稱去年酒駕被抓重罰，「我沒錢繳了」，才會畏罪逃逸。許男全身酒味、站立不穩，測得酒測值高達0.83毫克，警方聽到他從海線沿途酒駕到北屯區，怒斥「喝成這樣還要開車嗎？」、「別人安危不用顧喔」，紛紛搖頭，警詢後將許嫌依公共危險罪嫌移送。
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