台中港碼頭施工意外 1工人連施工架一起落海失蹤

2019-02-28 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中港碼頭今天下午傳出意外，一名工人在施工時， 連同施工架一起落海，工人有穿救生衣，目前消防人員正緊急搜尋中。