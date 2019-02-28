台中港碼頭施工意外 1工人連施工架一起落海失蹤

相關新聞
屏東萬丹傢俱廠起火 百坪廠房陷火海2019-02-28 14:45
中租迪和大門連兩天遭潑紅漆 嫌：看新聞才想去潑2019-02-28 14:17
影╱水電工二度酒駕畏罪 重劃區高速甩尾近20分鐘2019-02-28 15:18
為女拿藥車禍亡留8子女 苗栗縣長慰問協助2019-02-28 14:13
扮V怪客隨機嚇小學生 少年惡作劇遭警逮捕2019-02-28 13:42
婚戒卡指導致手指浮腫 醫師建議求助消防隊解圍2019-02-28 12:39
山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣2019-02-28 12:25
影／愛河非法捕魚 男子拒受稽查開船逃竄遇攔2019-02-28 11:59
影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店2019-02-28 11:45
影╱新公司股份談不攏 10年友人翻臉落人砸車2019-02-28 10:56
3度倒車衝撞鄰居車 莽撞男遭警方函送偵辦2019-02-28 10:51
台東大武警所長撂英文 做好國民外交2019-02-28 09:57
日籍老翁來台自由行 陳屍飯店澡堂2019-02-28 09:24
婦人血糖過低倒草叢 暖警摸袋遞糖救命2019-02-28 08:55
懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡2019-02-28 08:50
台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬2019-02-28 08:11
影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中2019-02-28 02:53
鋪家中地板？ 男子盜採1.1噸鵝卵石2019-02-28 00:35
自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷2019-02-27 22:58
【即時短評】警察過勞下的工時迷思2019-02-27 22:14
彰化吉他批發倉庫大火 瞬間付一之炬2019-02-27 20:36
躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思2019-02-27 19:13
開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危2019-02-27 19:03
轎車狠自撞護欄 3乘客輕傷、駕駛無生命跡象2019-02-27 18:18
老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下2019-02-27 18:09
影／3百公里「愛的遠行」 警協助阿祖回台東2019-02-27 17:48
超商及銀行員工協助阻詐有功 台南市政府公開表揚2019-02-27 17:03
高雄民宅火警 屋主女兒辭職照顧阿嬤 葬身火窟2019-02-27 17:00
嘉里大榮惡火釀第4死 移工家人同意器捐盼遺愛人間2019-02-27 16:42
「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴2019-02-27 16:37
遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火2019-02-27 16:35
陸客團遊覽車國道楊梅段撞拖吊車 6人受傷送醫2019-02-27 15:56
小黃對撞竟搜出一把槍 警試射後才鬆口氣2019-02-27 15:47
春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」2019-02-27 15:46
又是酒駕闖禍！休旅車撞飛路邊停車下車抱子兩夫妻2019-02-27 15:26
中山高楊梅段陸客團遊覽車撞拖車 6人傷車流嚴重回堵2019-02-27 15:17
機車衝撞電桿 騎士被夾在護欄縫隙命危2019-02-27 14:32
高市今午發生住宅火警 發現一名女性焦屍2019-02-27 13:42
影╱花蓮溪盜採1.1噸鵝卵石 嫌犯：帶回家鋪地板2019-02-27 13:28
熱門文章
台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬2019-02-28 08:11
影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中2019-02-28 02:53
最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年2019-02-27 21:44
遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火2019-02-27 16:35
拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」2019-02-28 10:08
窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀2019-02-27 17:18
騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷2019-02-28 11:37
救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定2019-02-27 17:51
科技業經理年薪200萬 老婆背著找兩男搞援交包養2019-02-28 12:05
台中太平槍擊案 警方宣佈偵破2019-02-27 16:39
為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中2019-02-27 19:55
春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」2019-02-27 15:46
討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危2019-02-27 19:26
立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定2019-02-27 18:16
躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思2019-02-27 19:13
調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職2019-02-27 17:31
民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？2019-02-28 12:19
宜誠資訊負責人婚外情 女職員遭起訴2019-02-27 16:10
懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡2019-02-28 08:50
第一次搭機的禮物？他在桃機幸運撿到7碗免費泡麵2019-02-28 13:22
南榮科大前校長涉販假學歷牟利遭重判13年 校方：很傷2019-02-27 17:49
【即時短評】警察過勞下的工時迷思2019-02-27 22:14
72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准2019-02-27 20:50
私立科大校長 賣假證書判15年2019-02-28 00:31
酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單2019-02-28 10:18
山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣2019-02-28 12:25
影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店2019-02-28 11:45
海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動2019-02-27 18:19
過年買海苔禮盒送親友 竟買到停產8年的商品2019-02-28 09:30
自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷2019-02-27 22:58
陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖2019-02-28 14:07
憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走2019-02-28 13:44
「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴2019-02-27 16:37
「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒2019-02-28 11:11
屏東萬丹傢俱廠起火 百坪廠房陷火海2019-02-28 14:45
刀具吊鉤遍布…屠宰場逮逃逸移工 戰戰兢兢2019-02-27 23:43
女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警追生母鎖定北市萬華區2019-02-27 20:06
警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家2019-02-27 15:29
開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危2019-02-27 19:03
老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下2019-02-27 18:09
留言