為女拿藥車禍亡留8子女 苗栗縣長慰問協助

2019-02-28 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣造橋鄉50歲姚姓男子與妻育有8名子女，前天他騎車到新竹馬偕醫院為罹患腦性麻痺的女兒拿藥，上午11點回程時在國道3號香山交流道口與大貨車發生事故，當場身亡；姚家平日靠他種菜、賣炸物維持家計，家中還有5名子女未成，他車禍身亡引起社會關切，苗栗縣長徐耀昌上午專程到頭份殯儀館慰問家屬，允諾縣府將提供相關協助，幫姚家度過難關。

縣府社會處指出，國道3號香山交流道附近26日發生死亡車禍，靠種菜及賣炸物養活8名子女的姚姓男子，騎車到新竹幫中度腦性麻痺身障的女兒拿藥，返家途中與大貨車發生車禍遭輾死。

姚姓男子是家中經濟支柱，與妻子育有8名子女，長子為職業軍人、次子打零工、三子服兵役中，其餘5名子女都是在就學的未成年子女，其中次女是中度腦麻身障者，平日都是姚姓男子接送上下學，他不幸往生，家人生活頓失依靠。

徐耀昌上午與阿斌哥大愛協會創辦人李文斌、國際獅子會300-G1區總監吳錦川、縣府社會處長范陽添等人到頭份市立殯儀館為亡者捻香，並致贈家屬慰問金2萬元，表達關懷之意。

徐耀昌指出，姚姓男子身後還有5名未成年子女，其中還有腦麻身障者，家庭處境堪憐，縣府在第一時間已請社會處協助，針對他的家庭狀況連結相關社會資源，已有多個企業、社團伸出援手，群聯科技將協助未成年子女教育費、京元電子允諾提供腦麻女兒交通接送、阿斌哥大愛協會捐助7萬元喪葬補助費用、國際獅子會300-G1也募款13萬7000元、裕隆汽車也發動內部募款。

徐耀昌感謝社會各界響應與支持，強調縣府後續將指派專責社工協助，連結公私相關資源，使各界善款發揮最大效益，陪伴家屬度過困境，期許姚家能在悲痛中站起來，堅強面對未來。