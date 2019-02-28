高雄飯店意外 外籍旅客一猝死一命危

2019-02-28 14:22 中央社 高雄28日電



二二八連續假期首日，2名外籍旅客今天凌晨分別在市區2家投宿旅店洗澡時發生意外，一名女陸客裸倒浴室命危，一名日籍旅客則在澡堂猝死，全案警方調查中。

警方表示，48歲的趙姓與44歲的康姓中國籍女子相約來高雄自助旅行，昨天旅程首日投宿高雄市三民區建國三路一家飯店，今天凌晨12時10分左右，趙女在房內浴室洗澡時突倒地昏迷，康女見狀連忙呼救。

警消獲報趕到救人，當場為趙女進行CPR後將她送醫急救，經醫院搶救轉至加護病房觀察。院方指出，趙女沒有明顯外傷，疑自發性腦溢血，情況不樂觀，目前仍陷昏迷未清醒。

康女向警方表示，趙女當時沒有喝酒，也沒服用藥物，「她進浴室洗澡沒多久就倒地不起」，她們昨天來台展開為期2週的自由行，沒想到會發生意外。

無獨有偶，高雄火車站旁八德一路一家旅舍，2名房客今天凌晨1時20分左右前往店內2樓公共澡堂，赫見一名老翁臉部朝下浸泡在公共浴池內，隨即報警。

警消到場發現，71歲的日籍旅客川島先生已明顯死亡。

警方鑑識人員到場勘驗發現，現場沒有打鬥痕跡，死者也沒有明顯外傷，但他投宿房內有一袋日文處方籤用藥，初步研判是身體不適造成猝死。警方已將老翁遺體送往殯儀館，並報請檢察官相驗調查死因，同時聯絡日本台灣交流協會協助通知家屬善後。