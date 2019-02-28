親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

專題／川金二會取消簽署協定 川普開記者會接受提問

高雄飯店意外 外籍旅客一猝死一命危

2019-02-28 14:22中央社 高雄28日電

二二八連續假期首日，2名外籍旅客今天凌晨分別在市區2家投宿旅店洗澡時發生意外，一名女陸客裸倒浴室命危，一名日籍旅客則在澡堂猝死，全案警方調查中。

警方表示，48歲的趙姓與44歲的康姓中國籍女子相約來高雄自助旅行，昨天旅程首日投宿高雄市三民區建國三路一家飯店，今天凌晨12時10分左右，趙女在房內浴室洗澡時突倒地昏迷，康女見狀連忙呼救。

警消獲報趕到救人，當場為趙女進行CPR後將她送醫急救，經醫院搶救轉至加護病房觀察。院方指出，趙女沒有明顯外傷，疑自發性腦溢血，情況不樂觀，目前仍陷昏迷未清醒。

康女向警方表示，趙女當時沒有喝酒，也沒服用藥物，「她進浴室洗澡沒多久就倒地不起」，她們昨天來台展開為期2週的自由行，沒想到會發生意外。

無獨有偶，高雄火車站旁八德一路一家旅舍，2名房客今天凌晨1時20分左右前往店內2樓公共澡堂，赫見一名老翁臉部朝下浸泡在公共浴池內，隨即報警。

警消到場發現，71歲的日籍旅客川島先生已明顯死亡。

警方鑑識人員到場勘驗發現，現場沒有打鬥痕跡，死者也沒有明顯外傷，但他投宿房內有一袋日文處方籤用藥，初步研判是身體不適造成猝死。警方已將老翁遺體送往殯儀館，並報請檢察官相驗調查死因，同時聯絡日本台灣交流協會協助通知家屬善後。

火車站陸客自助旅行
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

中租迪和大門連兩天遭潑紅漆 嫌：看新聞才想去潑

2019-02-28 14:17

影╱水電工二度酒駕畏罪 重劃區高速甩尾近20分鐘

2019-02-28 15:18

台中港碼頭施工意外 1工人連施工架一起落海失蹤

2019-02-28 14:44

為女拿藥車禍亡留8子女 苗栗縣長慰問協助

2019-02-28 14:13

扮V怪客隨機嚇小學生 少年惡作劇遭警逮捕

2019-02-28 13:42

婚戒卡指導致手指浮腫 醫師建議求助消防隊解圍

2019-02-28 12:39

山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣

2019-02-28 12:25

影／愛河非法捕魚 男子拒受稽查開船逃竄遇攔

2019-02-28 11:59

影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店

2019-02-28 11:45

影╱新公司股份談不攏 10年友人翻臉落人砸車

2019-02-28 10:56

3度倒車衝撞鄰居車 莽撞男遭警方函送偵辦

2019-02-28 10:51

台東大武警所長撂英文 做好國民外交

2019-02-28 09:57

日籍老翁來台自由行 陳屍飯店澡堂

2019-02-28 09:24

婦人血糖過低倒草叢 暖警摸袋遞糖救命

2019-02-28 08:55

懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡

2019-02-28 08:50

台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬

2019-02-28 08:11

影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中

2019-02-28 02:53

鋪家中地板？ 男子盜採1.1噸鵝卵石

2019-02-28 00:35

自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷

2019-02-27 22:58

【即時短評】警察過勞下的工時迷思

2019-02-27 22:14

彰化吉他批發倉庫大火 瞬間付一之炬

2019-02-27 20:36

躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思

2019-02-27 19:13

開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危

2019-02-27 19:03

轎車狠自撞護欄 3乘客輕傷、駕駛無生命跡象

2019-02-27 18:18

老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下

2019-02-27 18:09

影／3百公里「愛的遠行」 警協助阿祖回台東

2019-02-27 17:48

超商及銀行員工協助阻詐有功 台南市政府公開表揚

2019-02-27 17:03

高雄民宅火警 屋主女兒辭職照顧阿嬤 葬身火窟

2019-02-27 17:00

嘉里大榮惡火釀第4死 移工家人同意器捐盼遺愛人間

2019-02-27 16:42

「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

陸客團遊覽車國道楊梅段撞拖吊車 6人受傷送醫

2019-02-27 15:56

小黃對撞竟搜出一把槍 警試射後才鬆口氣

2019-02-27 15:47

春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」

2019-02-27 15:46

又是酒駕闖禍！休旅車撞飛路邊停車下車抱子兩夫妻

2019-02-27 15:26

中山高楊梅段陸客團遊覽車撞拖車 6人傷車流嚴重回堵

2019-02-27 15:17

機車衝撞電桿 騎士被夾在護欄縫隙命危

2019-02-27 14:32

高市今午發生住宅火警 發現一名女性焦屍

2019-02-27 13:42

影╱花蓮溪盜採1.1噸鵝卵石 嫌犯：帶回家鋪地板

2019-02-27 13:28
看更多

熱門文章

台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬

2019-02-28 08:11

影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中

2019-02-28 02:53

最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年

2019-02-27 21:44

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」

2019-02-28 10:08

窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀

2019-02-27 17:18

騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷

2019-02-28 11:37

救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定

2019-02-27 17:51

科技業經理年薪200萬 老婆背著找兩男搞援交包養

2019-02-28 12:05

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中

2019-02-27 19:55

春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」

2019-02-27 15:46

討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危

2019-02-27 19:26

立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定

2019-02-27 18:16

躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思

2019-02-27 19:13

調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31

民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？

2019-02-28 12:19

宜誠資訊負責人婚外情 女職員遭起訴

2019-02-27 16:10

懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡

2019-02-28 08:50

第一次搭機的禮物？他在桃機幸運撿到7碗免費泡麵

2019-02-28 13:22

南榮科大前校長涉販假學歷牟利遭重判13年 校方：很傷

2019-02-27 17:49

【即時短評】警察過勞下的工時迷思

2019-02-27 22:14

72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准

2019-02-27 20:50

私立科大校長 賣假證書判15年

2019-02-28 00:31

酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單

2019-02-28 10:18

山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣

2019-02-28 12:25

影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店

2019-02-28 11:45

海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動

2019-02-27 18:19

過年買海苔禮盒送親友 竟買到停產8年的商品

2019-02-28 09:30

自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷

2019-02-27 22:58

陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖

2019-02-28 14:07

憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走

2019-02-28 13:44

「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37

「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒

2019-02-28 11:11

屏東萬丹傢俱廠起火 百坪廠房陷火海

2019-02-28 14:45

刀具吊鉤遍布…屠宰場逮逃逸移工 戰戰兢兢

2019-02-27 23:43

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警追生母鎖定北市萬華區

2019-02-27 20:06

警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家

2019-02-27 15:29

開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危

2019-02-27 19:03

老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下

2019-02-27 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top