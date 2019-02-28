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影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店

2019-02-28 11:45聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市南屯區知名夜店X-Cube昨晨發生砸車鬥毆糾紛，造成9傷3車毀，台中市警局第四分局展現執法決心，今晨0至2點擴大臨檢轄區三家夜店X-Cube、18TC、Coolsh，大墩所副所長曾一峯霸氣站上舞台制高點吹哨，要求現場顧客「配合警方臨檢，請出示證件」，調度員警查驗顧客證件，指揮得宜。

昨晨知名夜店X-Cube發生鬥毆糾紛，台中市警局第四分局今晨0點至2點鎖定轄區三家夜店X-Cube、18TC、Coolsh進行擴大臨檢，由第四分局分局長林逢泉現場指揮、南屯所所長周景彬現場帶隊，出動46名警力，逐層逐樓盤查，共臨檢約1200人，店內顧客皆配合警方查驗身分，未查獲不法情事。

首站臨檢夜店X-Cube，因昨晨發生轄區所屬大墩派出所，大墩所副所長曾一峯霸氣站上舞台制高點，數次吹哨高喊，「麻煩配合警方臨檢，往中間移動排隊」、「請出示證件」、「請把菸先熄掉」，指揮調度現場員警迅速檢查顧客身分。

曾一峯指出，警方站在舞台制高點臨檢夜店是常態，如此能第一時間掌握現場狀況、看清楚顧客數量與動線，進而引導顧客受檢。

有不少大學生「慕名」到被砸夜店X-Cube跳舞朝聖，見到警方真的到場臨檢，還興奮笑言，「警察真的來了耶」。

夜店X-Cube張姓負責人向警表示，對於昨晨安管人員對顧客砸車一事，他也感到「很意外」，會再教育員工素質，配合警方偵辦。

台中市警局第四分局展現執法決心，今晨0至2點擴大臨檢轄區三家夜店X-Cube、1...
台中市警局第四分局展現執法決心，今晨0至2點擴大臨檢轄區三家夜店X-Cube、18TC、Coolsh，店內顧客皆配合警方查驗身分，未查獲不法情事。記者林佩均／翻攝
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警方擴檢昨晨滋事的夜店X-Cube，大墩所副所長曾一峯(站者)站在舞池制高點，霸...
警方擴檢昨晨滋事的夜店X-Cube，大墩所副所長曾一峯(站者)站在舞池制高點，霸氣吹哨高喊，「麻煩配合警方臨檢，往中間移動排隊」，調度員警查驗顧客證件，指揮得宜。記者林佩均／翻攝
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台中市警局第四分局展現執法決心，今晨0至2點擴大臨檢轄區三家夜店X-Cube、1...
台中市警局第四分局展現執法決心，今晨0至2點擴大臨檢轄區三家夜店X-Cube、18TC、Coolsh，店內顧客皆配合警方查驗身分，未查獲不法情事。記者林佩均／翻攝
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