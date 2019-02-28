影╱新公司股份談不攏 10年友人翻臉落人砸車

2019-02-28 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市昨晨發生夜店鬥毆，今晨又發生砸車糾紛！彭男與李男交情十多年，今晨酒後討論下月新開幕的裝潢公司細節，兩人因股份持分談不攏，意見不合互叫多名小弟助陣，彭男等15人竟持木棒將李男車輛砸毀，警方出動快打迅速控制雙方，所幸無人受傷，彭等15人全數帶回偵詢。

台中市南屯區知名夜店X-CUBE昨晨發生砸車鬥毆糾紛，造成9傷3車毀，台中市西屯區甘肅路今晨4時許一度傳出群架鬥毆，台中市警局第六分局不敢大意，立即出動快打部隊，14名警力到場，現場控制雙方人馬。

警方釐清，彭男(44歲)與李男(47歲)是交情十多年好久，最近協商合夥開設裝潢公司，地點預計在甘肅路一家牛排館二樓開幕，昨晚兩人酒後到店面查看並討論股份細節，未料雙方對於股份持分談不攏，李叫王等3名小弟到場，彭也不甘示弱叫潘等14名小弟到場助陣，雙方咆嘯互嗆，彭等人更持木棍砸毀李車輛。

警方出動快打部隊到場，員警高聲疾呼，「全部熄火！」、「出來！」控制場面，並將涉嫌出手砸車的彭男等15人帶回派出所偵詢，李男車輛毀損部分不提告，所幸無人受傷，警詢後將相關人士依違反社會秩序維護法移送。