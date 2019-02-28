台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬

2019-02-28 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市北區東興路二段俗俗的賣生鮮賣場東豐店今天清晨5時31分傳出火警，一層建物鐵皮加蓋後方有火煙竄出，賣場為24小時營業，店員發現後迅速逃離火場，屋內裝潢及陳設不乏易燃物，火勢一發不可收拾，消防局布線出水灌救，一旁市場也波及，幸無人員受傷，眼見賣場被大火吞噬倒塌，店長著急的蹲在路旁哭泣，消防局說，起火原因仍待調查 。

現場有民眾指出，第一時間看到賣場後方有火花冒出，不到5分鐘時間，傳出「磞」一聲，火勢就燒了起了。在賣場正前方賣早點的商家說，5時30分左右，看到店員忙進忙出，不知道發生什麼事，直到事後濃煙竄出，才恍然大悟，原來是賣場內起火了。

不少附近大樓住戶聞到異味，醒來後發現賣場火警，關上門窗下樓查看，附近攤商及早起民眾聚集討論，直呼鐵皮屋一悶燒，可能就全毀了。

消防局指出，5時31分北區北區東興路二段俗俗的賣生鮮賣場及一旁市場傳出火警，據報現場為1層建物鐵皮加蓋，1樓後有火煙竄出；人車抵達現場時，鐵皮加蓋建物1樓有火煙及旁邊市場全面燃燒，布線出水搶救，雖人員已逃出，但因火勢一發不可收拾，現場指揮官請求增派後續支援。