【即時短評】警察過勞下的工時迷思

2019-02-27 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台灣警察長期過勞，工時是否合理討論多年，警政署NPA 署長室23日發布全新勤務編排規定，重申勤務時數8小時為原則，無法因應需求時以10小時為度，再度引發熱議；警察過勞是事實，班表應力求合理、合人性，但過勞因素錯綜複雜，別一味追求工時，忘了真正該處理的問題。

警政署新的勤務編排規定，律定員警未來每日勤務時數以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，或以週休2日每週合計50小時以下勤務時數管制。翻開警察勤務條例，早明定「服勤人員每日勤務以8小時為原則；必要時，得視實際情形酌量延長之。」

眾所周知，長年來鮮少有警察每天只上8小時班，尤其是基層外勤人員。怎樣的警察工時才算合理，從來都沒有標準答案，就連簡單的要不要加班，警察內部都意見分歧。

1992年，警政署「革新警察勤務規劃小組」就曾檢討縮短備勤時間，要求員警每日上班工時在10小時左右，2013年警政署甚至通令，嚴格律定警察每天上班不得超過10小時；這麼多年過去了，問題依然無解，也因此警政署這次依舊只能原則性宣示，不敢明定，更不能硬性要求。

說穿了，警察工作型態特殊，突發事件多，加上各種專案績效不斷，雜亂的協辦業務、為民服務事件又一堆，警力遭無止境的濫用，想每天上班8小時，誰都知道不可能。

要解決警察過勞，該先解決的是警力濫用，防豬瘟、抓外勞，一聲令下就是警察支援，掃毒、掃黑、打詐等治安工作雖是分內，但隨口喊出安居專案，績效就壓的警察喘不過氣。

還有屢見不鮮的聚眾鬥毆，快打部隊疲於奔命，無形耗費的警力極大，社會對警察公權力的不尊重，也是幫凶。

警察勤務特殊，各地員警人數、治安特性不同，又有加班費等複雜問題，明訂工時不切實際，該設法的是別讓警察耗費太多時間在無效率的專案，及減少原本就非職掌的業務，工時自然得到有效控制。

當然還有警察的社會地位，那些上街頭抗爭時羞辱警察，破壞警察公權力正當性的政治人物，如今回過頭來說關心警察過勞、工時太長，令人不敢恭維。