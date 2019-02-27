搶救大火就怕缺水源 新北消防演練替代水源戰術

2019-02-27 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局第七救災救護大隊為因應乾旱時期，遇消防栓水壓不足或因停水無法供水影響火災搶救，為強化各分隊轄內水源缺乏地區應變作為，加強大隊及中隊幕僚編組人員熟稔水線管控、減少水損、水源估算及往返載水等應變作為，今天在永和區中正橋堤外第一停車場辦理長距離送水演練，實際演練火警狀況發生時，能迅速汲取替代水源，展開人命搜索搶救，提升火災搶救效能。

七大大隊長洪萬見表示，此次演練是模擬中正橋堤外第一停車場發生火災，停車場管理員發現火災後立即撥打119報案並進行初期搶救，但因火勢迅速擴大造成初期滅火失敗，隨後消防隊抵達現場，立即佈線射水防護。

由於火勢猛烈，又礙於現場位堤外，消防水源不足，指揮官向消防局救災救護指揮中心請求支援，第七大隊幕僚抵達後，因應現場火勢及水源狀況，指示採取以抽水幫浦找尋溪水或池塘做為替代水源，利用消防水車往返載水及重新整理水線等戰術，完成各種搶救任務目標。