搶救大火就怕缺水源 新北消防演練替代水源戰術
2019-02-27 20:04
聯合報 記者王長鼎
╱即時報導
新北市消防局第七救災救護大隊為因應乾旱時期，遇消防栓水壓不足或因停水無法供水影響火災搶救，為強化各分隊轄內水源缺乏地區應變作為，加強大隊及中隊幕僚編組人員熟稔水線管控、減少水損、水源估算及往返載水等應變作為，今天在永和區中正橋堤外第一停車場辦理長距離送水演練，實際演練火警狀況發生時，能迅速汲取替代水源，展開人命搜索搶救，提升火災搶救效能。
七大大隊長洪萬見表示，此次演練是模擬中正橋堤外第一停車場發生火災，停車場管理員發現火災後立即撥打119報案並進行初期搶救，但因火勢迅速擴大造成初期滅火失敗，隨後消防隊抵達現場，立即佈線射水防護。
由於火勢猛烈，又礙於現場位堤外，消防水源不足，指揮官向消防局救災救護指揮中心請求支援，第七大隊幕僚抵達後，因應現場火勢及水源狀況，指示採取以抽水幫浦找尋溪水或池塘做為替代水源，利用消防水車往返載水及重新整理水線等戰術，完成各種搶救任務目標。
消防局專門委員尚少華表示，今天的演練是由消防局動員所屬各大隊人員到場觀摩並交流救災經驗，他期使各大隊及中隊幕僚編組都能更加熟稔如何針對消防水源的開源與節流，以便日後遭遇大規模火災時，都能有效調度適合的消防車輛，來確保救災水源充足，同時順利搶災搶災，讓損失降至最低。
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