躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思

2019-02-27 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埔鹽埔菜路本月14日發生住宅火警，2樓濃煙密佈，幸好民眾及時逃出未釀傷亡，消防局事後回到現場，發現2樓主臥房因關上門，未讓濃煙、火勢侵入，房外起火地點面目全非，房間內毫髮無傷，消防人員指出，發生火警民眾急於逃生可能被濃煙嗆傷甚至喪命，若已看到濃煙記得關門、開窗、塞門縫阻隔濃煙靜待救援。

彰化去年住宅火災中有6件造成9人死亡，其中有5件屋齡達35年以上，且火警大都發生在深夜，6件中有3件因電器用品起火釀禍，彰化消防局預防科指出，火警若發生在深夜家裡又沒裝住警器，最可能造成嚴重後果。

過去民眾學習火警逃生常有錯誤觀念，例如躲浴室，但浴室門板大部分為塑膠門，無法擋煙擋熱，火場高溫恐造成塑膠門變形或融化而使濃煙竄入，至於濕毛巾摀口鼻擋不住濃煙中的有毒氣體和高溫，民眾往往為了到浴室拿濕毛巾而延誤了逃生時機命喪火場。

埔鹽消防分隊長黃威欽指出，民眾一般遇到火警應立即逃生，但若發現時間晚，火災已經擴大，應注意「小火快逃，濃煙關門」原則，不過這樣的原則仍要視狀況，例如埔鹽鄉該案例雖有木門阻擋，但上方有玻璃氣窗，仍有高溫造成玻璃裂濃煙竄入的風險。