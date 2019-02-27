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開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危

2019-02-27 19:03聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市樹林區晚間發生自撞車禍，男性轎車駕駛撞上路旁怪手，車頭撞得凹陷，男子被救出時已經沒了呼吸心跳，救護人員已經緊急將他送往醫院急救。

40歲男子晚間駕駛銀色自小客車行駛在樹林區八德街靠近環漢路5段處，不知為何竟自撞上路旁施工停放的怪手機具。警消獲報到場時，立即將他從車內救出，但男子已經失去生命跡象，目前正在板橋亞東醫院急救中，警方也將調閱監視器畫面釐清車禍發生原因。

男子駕車自撞路旁怪手，因撞擊力道過猛，當場失去呼吸心跳。記者巫鴻瑋／翻攝
男子駕車自撞路旁怪手，因撞擊力道過猛，當場失去呼吸心跳。記者巫鴻瑋／翻攝
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男子駕車自撞路旁怪手，因撞擊力道過猛，當場失去呼吸心跳。記者巫鴻瑋／翻攝
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