開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危

2019-02-27 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區晚間發生自撞車禍，男性轎車駕駛撞上路旁怪手，車頭撞得凹陷，男子被救出時已經沒了呼吸心跳，救護人員已經緊急將他送往醫院急救。