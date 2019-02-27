轎車狠自撞護欄 3乘客輕傷、駕駛無生命跡象

2019-02-27 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市貢寮區長泰路段發生轎車自撞路邊護欄意外，20餘歲張姓汽車駕駛等人受困車內，警消人員獲報趕抵，將車內4人救出，但張姓汽車駕駛脫困時已無生命跡象，送澳底保健站搶救；車上另3名乘客均受輕傷，意識清醒，送往基隆長庚醫院救治。