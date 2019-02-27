影／3百公里「愛的遠行」 警協助阿祖回台東

2019-02-27 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



75歲沈姓阿祖從台東知本坐火車到台中，再轉客運到沙鹿準備接曾孫返家照顧，未料到校聯繫不上孫媳婦，校方不敢讓阿祖帶走7歲曾孫，阿祖奔波300公里卻沒見上曾孫一面，手足無措在台中火車站夜宿，善心民眾報警，警方安慰沈，「下次聯絡好，再來看曾孫」，並協助阿祖搭乘火車返回台東，結束這場阿祖愛的遠行。

前天清晨，台中火車站熱心民眾見一名年邁婦人在站內徘迴，擔心老人迷途報警，台中市警局第三分局東區分駐所員警溫睿瑜獲報馳抵，沈姓老婦(75歲)見到警察就心急說，「我要找甘仔孫(曾孫)！你幫幫我！」

溫員釐清，家住台東的沈姓阿祖，孫媳婦連繫請她來台中接曾孫並帶回照顧，阿祖從知本坐火車到台中火車站，再轉客運到沙鹿準備接7歲曾孫，未料到學校後聯繫不上孫媳婦，校方不敢將孩子交給她，婉拒要求。

阿祖千里迢迢坐5個多小時、轉乘300公里車程，卻沒見到可愛的曾孫，回到台中火車站後她落寞坐在椅上，試圖聯繫孫媳婦未果，只好在站內過夜。

所幸熱心民眾看沈婦手上大包、小包，又不安來回走動，擔心是迷失老人便趕緊報警。

巡邏員警潘俊廷、黃振家查出阿祖家住台東知本，轄區派出所找不到家屬，但輾轉聯繫上當地里長，里長告訴警方，阿嬤的曾孫平常由母親照顧，因為母親工作繁忙，才請阿祖來台中接曾孫回台東照顧。