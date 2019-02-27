宜蘭頭城山區白骨疑為男性 死亡多月留有鑰匙與手機

2019-02-27 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣頭城鎮武營山區今天下午3點發現的一具白骨，警方初步調查，外形疑為男性，身著外套，從大體腐爛情況研判，死亡當時應是冬天，且相距已數月。

警方在現場未發現打鬥痕跡，死者躺在樹下草叢裡，身著藍色外套、長褲、皮鞋，現場除留了一支手機外，還有一串鑰匙。

因現場無任何證明文件，警方已從失蹤人口等多方比對，調查死者身分。