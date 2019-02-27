超商及銀行員工協助阻詐有功 台南市政府公開表揚

2019-02-27 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市超商店長高萌穗等32人，今年1月及時通報警方協助攔阻32件詐騙案，高等人今天下午在台南市政府接受副市長王時思公開表揚。高萌穗說，民眾接到歹徒詐騙電話，謊稱網購分期付款錯誤，要他到自動櫃員機前操作匯款，她警覺是詐騙，馬上通報六分局金華派出所員警處理，及時救回48萬多元。

台南市治安會報今天下午在永華市政中心舉行，警方統計，1月份經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計32件，成功保住市民1069萬餘元。

其中黃姓女市民接獲自稱檢警的電話，對方稱她涉及洗錢案，黃女連忙緊慌告知對方她未涉及任何違法事，歹徒即偽善告知要協助被害人報警調查處理，後以法院名義要求黃女配合財產監管以證明清白，並指示黃女將所有帳戶內金錢匯入指定帳戶。