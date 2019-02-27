宜蘭頭城山區驚見一具人骨 穿藍衣 警方採證中

2019-02-27 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣頭城鎮武營山區，今天下午3點有登山客發現一具白骨。

警方初步判斷是人骨，著藍色上衣褲，有鞋子，白骨附近有樹，樹上有繩子，遺留一支手機，警方已採證調查。