宜蘭頭城山區驚見一具人骨 穿藍衣 警方採證中

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2019-02-27 16:35
聯合報 記者
羅建旺
╱即時報導
宜蘭縣頭城鎮武營山區，今天下午3點有登山客發現一具白骨。
警方初步判斷是人骨，著藍色上衣褲，有鞋子，白骨附近有樹，樹上有繩子，遺留一支手機，警方已採證調查。
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