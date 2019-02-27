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遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35聯合報 記者潘欣中╱即時報導

在屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會，今天下午宗教燈區的大型福安宮燈飾突然起火，陣陣濃煙竄出嚇壞遊客，消防隊迅速趕至撲滅，研判是遊客亂丟菸蒂惹禍。

台灣燈會宗教燈區的大型福安宮燈飾突然起火，陣陣濃濃竄出。記者潘欣中／翻攝
台灣燈會宗教燈區的大型福安宮燈飾突然起火，陣陣濃濃竄出。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會大鵬灣
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