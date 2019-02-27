陸客團遊覽車國道楊梅段撞拖吊車 6人受傷送醫

2019-02-27 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



一輛載大陸參訪團的遊覽車上午在中山高楊梅南下路段撞上前方拖吊車，遊覽車的車頭毀損，造成台籍司機和導遊及4名陸客受傷，消防局調派4輛消防車、5輛救護車趕往救人，6人送醫，都無大礙，南下車流嚴重回堵，過中午後逐漸恢復順暢。