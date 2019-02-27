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法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」

2019-02-27 15:46聯合報 記者何烱榮╱即時報導

每年春耕時，老農忙著犁田插秧，總會發生機車騎士也「犁田」的意外事故！彰化縣田中鎮25歲周姓男子23日騎機車經過一路都是爛泥的道路，機車打滑摔倒，他昏倒在地上；醫師告訴他家人，周男除多處擦傷，因頭顱出血、血胸，至少要休養半年。

周男的母親今天說，23日11點多，周男騎機車外出買早午餐，回家時經過田中鎮復興路與八堡一圳的路口，因地上都是水田的爛泥，機車打滑，周男摔倒在地上不起，幸好有人看到，趕緊打電話給119求助。

周父向田中鎮長洪麗娜投訴說，最近很多道路都可看到一路掉落的爛泥，是代耕業者駕駛耕耘機耕田或插秧機插秧後，駛離水田時輪胎都會夾帶爛泥，因直接開上道路前往下一個代耕地點，爛泥會一路掉落，除汙染道路，機車騎士經過時若稍不小心，機車輪胎就打滑「犁田」，騎士摔得一身傷，卻無處索賠。

周男的母親今天說，23日11點多，周男騎機車外出買早午餐，回家時經過田中鎮復興路與八堡一圳的路口，因地上都是水田的爛泥，機車打滑，周男摔倒在地上不起，幸好有人看到，趕緊打電話給119求助。

救護車將周男送到田中鎮仁和醫院急救後轉彰化市秀傳醫院加護病房，昨天傷勢比較穩定，已轉至普通病房。周父到田中鎮公所找鎮長洪麗娜，痛罵代耕業者無良。

洪麗娜立即要求各里幹事，帶著縣府公告的公文直接到擁有農機的鎮民家中宣導，她自己也到代耕業者的家中，與業者進行溝通，並了解業者加裝清洗設備的困難處以及如何徹底解決的方式。

埔鹽、秀水等不少鄉鎮也遭遇類似問題，兩鄉鄉長許文萍、林英嘉都在農曆新年後就開始宣導，但仍有許多代耕業者我行我素，只顧賺錢，不管一路掉落的水田爛泥。本月19日，許文萍和鄉民代表會副主席陳慶達、多名代表還帶著清潔隊員，一起上路清除爛泥，許文萍呼籲代耕業者要有同理心，駕駛耕耘機開水田時要想辦法先清洗輪胎，不要讓爛泥害人摔倒受傷。

不願具名的代耕業者說，其實只要業者有同理心，耕耘機從水田開上道路時，先原地約30公尺的範圍前後移動，耕耘機夾帶的爛泥會掉落在路面，清除後倒回農田，就不會一路掉落害機車騎士「犁田」。

每年春耕時，耕耘機夾帶水田爛泥一路掉落，汙染路面的現象處處可見，爛泥變成機車的道...
每年春耕時，耕耘機夾帶水田爛泥一路掉落，汙染路面的現象處處可見，爛泥變成機車的道路殺手。照片／蕭姓讀者提供
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埔鹽鄉長許文萍（左1）和鄉民代表會副主席陳慶達（前排左2）、多名代表還帶著清潔隊...
埔鹽鄉長許文萍（左1）和鄉民代表會副主席陳慶達（前排左2）、多名代表還帶著清潔隊員，一起上路清除耕耘機一路掉落的水田爛泥。照片／取自許文萍臉書
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田中鎮長洪麗娜（左）到認識的代耕業者住處通，了解代表業者對耕耘機汙染路面的看法。...
田中鎮長洪麗娜（左）到認識的代耕業者住處通，了解代表業者對耕耘機汙染路面的看法。照片／田中鎮公所提供
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每年春耕時，耕耘機夾帶水田爛泥一路掉落，汙染路面的現象處處可見，爛泥變成機車的道...
每年春耕時，耕耘機夾帶水田爛泥一路掉落，汙染路面的現象處處可見，爛泥變成機車的道路殺手。照片／蕭姓讀者提供
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機車騎士
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