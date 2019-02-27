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法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

中山高楊梅段陸客團遊覽車撞拖車 6人傷車流嚴重回堵

2019-02-27 15:17聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

一輛載著大陸參訪團的遊覽車今天上午行經中山高楊梅南下路段，突然撞上前面的拖吊車，遊覽車車頭部分毀損，還造成台籍司機和導遊、4名陸客受傷，桃園市消防局第二大隊調派4輛消防車、5輛救護車趕往救人，6人送醫後已無大礙。事故發生時南下車流嚴重回堵，過中午才逐漸恢復順暢。

桃園市消防局救災救護指揮中心上午9點26分接到報案電話，指出中山高南下71公里楊梅路段發生遊覽車撞拖吊車事故，有人受傷。指揮中心隨即調派第二大隊所屬楊梅、埔心、中壢、復旦分和和兩支搜救隊人車趕往現場。

消防、救護隊員抵達現場發只見遊覽車車頭撞上拖吊車，遊覽車除了司機、導遊還有12名大陸籍人士合計14人，其中司機、導遊及4名陸客受傷。事故發生時55歲導遊張男被夾在車內右小腿疑似骨折，意識清楚，救護人員利用破壞器材，10點04救他脫困送往湖口仁慈醫院，司機王男和兩名陸客也送往仁慈醫院，另兩名陸客送楊梅天成醫院。

受傷6人除了導遊傷勢較重，61歲司機右膝擦傷，陸客受傷情形48歲王男流鼻血、47歲覃男嘴唇撕裂傷、54歲胡男胸部挫傷、33歲馮女頭部撕裂傷，6人意識都清楚，送醫後無大礙。初步了解12名陸客上午原本要到新竹縣參觀，不料途中發生車禍行程被打亂，事故原因仍由國道警方調查中。

遊覽車撞上拖吊車事故造成中山高楊梅段以北車流嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
遊覽車撞上拖吊車事故造成中山高楊梅段以北車流嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
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中山高南下楊梅路段發生陸客團遊覽車撞拖吊車事故，桃園市消防第二大隊進入車裡救人。...
中山高南下楊梅路段發生陸客團遊覽車撞拖吊車事故，桃園市消防第二大隊進入車裡救人。記者鄭國樑／翻攝
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