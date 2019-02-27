中山高楊梅段陸客團遊覽車撞拖車 6人傷車流嚴重回堵

2019-02-27 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



一輛載著大陸參訪團的遊覽車今天上午行經中山高楊梅南下路段，突然撞上前面的拖吊車，遊覽車車頭部分毀損，還造成台籍司機和導遊、4名陸客受傷，桃園市消防局第二大隊調派4輛消防車、5輛救護車趕往救人，6人送醫後已無大礙。事故發生時南下車流嚴重回堵，過中午才逐漸恢復順暢。

桃園市消防局救災救護指揮中心上午9點26分接到報案電話，指出中山高南下71公里楊梅路段發生遊覽車撞拖吊車事故，有人受傷。指揮中心隨即調派第二大隊所屬楊梅、埔心、中壢、復旦分和和兩支搜救隊人車趕往現場。

消防、救護隊員抵達現場發只見遊覽車車頭撞上拖吊車，遊覽車除了司機、導遊還有12名大陸籍人士合計14人，其中司機、導遊及4名陸客受傷。事故發生時55歲導遊張男被夾在車內右小腿疑似骨折，意識清楚，救護人員利用破壞器材，10點04救他脫困送往湖口仁慈醫院，司機王男和兩名陸客也送往仁慈醫院，另兩名陸客送楊梅天成醫院。