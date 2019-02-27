為腦麻女拿藥父遭輾斃 縣府協助8子女家庭

2019-02-27 15:15 中央社 苗栗縣27日電



苗栗縣50歲姚姓男子與妻子辛苦養育8名子女，昨天為腦性麻痺女兒到醫院拿藥返家途中遭撞身亡，苗栗縣政府得知姚家家境清苦，其中5名小孩仍在學，已由社會處介入協助。

家住苗栗縣造橋鄉的姚男昨天騎機車到新竹替罹患腦性麻痺女兒拿藥，回程行經竹南鎮公義路國道3號香山交流道南下匝道口，遭正要開上交流道的大貨車撞倒輾壓當場死亡；警方調查車禍雙方駕駛均未酒駕，肇事大貨車疑因右轉時視線死角未注意到騎機車的姚男釀成悲劇，已依業務過失致死罪嫌移送大貨車連姓駕駛。

姚男生前靠種菜賣菜、賣炸物、撿拾資源回收物與妻子辛苦養育8名子女，其中包括一名患有腦性麻痺、就讀苗栗特教學校的女兒，家境清苦，妻子劉淑月接獲噩耗悲慟哭喊「以後該怎麼辦？」處境堪憐。

劉淑月說，丈夫平日省吃儉用，將家裡自種吃不完的菜拿到市場兜售，也向學校索取營養午餐剩食、撿拾資源回收物變賣，後來想在家門口擺攤賣些炸物，卻沒有多餘的錢買設備，包括招牌、做生意用的攤子，都四處撿拾廢料木材回家自己釘製，從不喊一聲苦。

82歲的老父親說，曾經提議將腦性麻痺孫女送到機構，但兒子不肯，堅持再苦再累，也要自己照顧、陪伴這些孩子長大，怎料「他自己卻先走了」，說著說著老淚縱橫。

苗栗縣政府社會處派員了解姚家狀況，8名子女9歲至25歲不等，長子服志願役、次子打零工、三子在成功嶺當兵，另5名子女分別就學國小、國中、高中。

社會處社會救助科長邱芳珍今天指姚家民國101年曾申請低收入戶，礙於家戶不動產總額超出限額門檻而未通過，此後未再提出申請。縣府將協助申辦納入特殊境遇家庭，提供生活扶助、子女生活及教育津貼等。

邱芳珍說，縣長徐耀昌多次指示全力協助，邱家境遇經媒體披露後，上午陸續有許多熱心人士電話詢問想伸援，民眾捐款可洽縣府社會處（037）334801。