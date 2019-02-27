答謝警尋回錢包 日漫畫家送手繪圖致謝

2019-02-27 15:16 中央社 高雄27日電



日本漫畫家颯田直斗日前在高雄市遺失錢包，警方幫忙找回，他返回日本前特別回警局贈送手繪圖卡致謝，警方收到作品才知其身分並於今天表示，沒想到辦小案子也能做國民外交。

高雄市政府警察局三民一分局哈爾濱街派出所警員張辰翔23日下午在派出所備勤時，見一名日籍旅客急忙前來報案，以英文表示遺失錢包希望警方協尋，張辰翔即用簡易英文並借助翻譯軟體與這名日籍旅客對話。

張辰翔今天受訪說，這名日籍旅客稱當天下午在高雄後火車站附近騎CITY BIKE時不慎遺失錢包，由於錢包內有旅費及證件，因而報警協尋。

他又說，他研判可能會有善心民眾拾獲送至鄰近派出所，即主動聯絡轄區其他派出所，隨後在十全路派出所問到有民眾拾獲錢包，且內有這名日籍旅客證件可供辨識，他便主動帶這名日籍旅客前往十全路派出所領回錢包，當下對方頻頻道謝，也稱讚台灣警方辦案效率。

張辰翔隔天上班時，這名日籍旅客親自到派出所並送上一幅手繪圖卡，稱即將搭機返回日本，非常感謝高雄警方幫助。張辰翔見手繪圖非常精緻，當場詢問對方從事何種工作，日客說他是漫畫家。張辰翔隨後用其名稱查詢後才發現是畫「女巫」出名的漫畫家颯田直斗。

他查詢發現，颯田直斗（Naoto Satto）出生於日本愛知縣，專門以「巫女題材」創作漫畫。知名作品有「巫女與科學的八百萬個謊言」、「達爾文」等。網路有許多他的繪畫教學影片，有網友專業解釋「颯田直斗專畫巫女，從PIXIV（日本藝術家組成的虛擬社群）上出道」。

颯田直斗常來台品嚐美食並參訪寺廟尋找創作靈感，曾造訪高雄、嘉義、瑞芳、宜蘭等地，投宿台灣民宿也曾留下畫有「台灣飯好吃」的作品給業者致謝，令業者既驚豔又窩心。

張辰翔查詢後大吃一驚，自己竟收到知名漫畫家手繪圖卡，他笑稱，一定會好好收藏，沒想到一件再平常不過的案子，也能成就這段國民外交。

警方也透露，颯田直斗返回日本後還在其推特上感謝高雄警方，並稱讚高雄警方辦案效率與服務精神。