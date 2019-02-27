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「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市陳男不滿台中市南屯區知名夜店X-CUBE業者，今晨率三名小弟攜帶短鋁棒到店內滋事，先與酒客起口角，再轉與夜店保全人員打群架，短鋁棒一度遭保全人員奪走，陳男三輛車遭砸毀，造成陳等9人受傷送醫，警方出動快打部隊火速控制場面，另盤查時發現另名陳男遭公共危險通緝，現場逮捕移送。

台中市警局第四分局偵查隊釐清，陳姓主嫌(29歲)本月15日與X-CUBE業者經營的關東煮店家發生糾紛，陳嫌心生不滿，今晨3點51分率領陳男(28歲)、林男(28歲)、林男(39歲)攜帶短鋁棒進入夜店。

陳男與二樓不熟識酒客發生爭執，引發夜店潘姓保全人員共5人上前制止，陳見保全人員上前，雙方殺紅了眼大打出手，從店內打到店外。

保全人員一度奪走短鋁棒並持滅火器重擊陳嫌所駕三輛汽車，造成5名保全人員手腳多處遭玻璃刮傷，陳嫌一夥4人身體多處挫傷，警方通報救護車將9人送往林新、中山、中港澄清等3家醫院就醫。

四分局偵查隊長張國益指出，警方現場盤查車輛，在一輛賓士車內發現前來助陣的陳男(23歲)遭公共危險通緝，現場逮捕移送。另警方已派員戒護9人，並持續調閱店內及周邊路口監視器以釐清相關案情，相關涉案人警方將依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓...
台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓主嫌3輛車遭砸毀，陳等9人受傷送醫。記者林佩均／翻攝
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台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓...
台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓主嫌3輛車遭砸毀，陳等9人受傷送醫。記者林佩均／翻攝
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