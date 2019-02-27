影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市陳男不滿台中市南屯區知名夜店X-CUBE業者，今晨率三名小弟攜帶短鋁棒到店內滋事，先與酒客起口角，再轉與夜店保全人員打群架，短鋁棒一度遭保全人員奪走，陳男三輛車遭砸毀，造成陳等9人受傷送醫，警方出動快打部隊火速控制場面，另盤查時發現另名陳男遭公共危險通緝，現場逮捕移送。

台中市警局第四分局偵查隊釐清，陳姓主嫌(29歲)本月15日與X-CUBE業者經營的關東煮店家發生糾紛，陳嫌心生不滿，今晨3點51分率領陳男(28歲)、林男(28歲)、林男(39歲)攜帶短鋁棒進入夜店。

陳男與二樓不熟識酒客發生爭執，引發夜店潘姓保全人員共5人上前制止，陳見保全人員上前，雙方殺紅了眼大打出手，從店內打到店外。

保全人員一度奪走短鋁棒並持滅火器重擊陳嫌所駕三輛汽車，造成5名保全人員手腳多處遭玻璃刮傷，陳嫌一夥4人身體多處挫傷，警方通報救護車將9人送往林新、中山、中港澄清等3家醫院就醫。