影╱國道菜車被撞馬鈴薯掉滿地 曾是菜車司機訴心酸

2019-02-27 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



國道一號北上大雅路段今天凌晨發生車禍，菜車被貨櫃車撞上後，在車上的上萬噸馬鈴薯掉落國道上， 一名網友說，他也曾是菜車司機， 開菜車都是在拚時間，道盡菜車司機的心聲。

國道警方調查，今天凌晨零時，一輛貨櫃車開到中山高大雅北上171公里處， 疑似追撞前方的 大貨車，大貨車上載滿馬鈴薯，約13公噸， 大貨車被撞後車上的馬鈴薯幾乎都掉落國道的地面，交通受阻 。