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清潔公司大樓深夜火災 消防隊疏散50多人

2019-02-27 00:03聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市南港區興中路1棟19層大樓，今天晚間10點半發生火災，起火處是9樓的清潔公司倉庫，因屋內堆放清潔用品，消防隊擔心延燒，疏散50多人，約半小時撲滅火勢，初步清查無人受困，未造成傷亡。

台北市南港區興中路1棟大樓發生火災，起火處是9樓的清潔公司倉庫，消防隊趕到撲滅火...
台北市南港區興中路1棟大樓發生火災，起火處是9樓的清潔公司倉庫，消防隊趕到撲滅火勢。記者李奕昕／翻攝
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北市火災
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