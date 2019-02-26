拒午睡 97歲老翁被媳婦凌虐致死

2019-02-26 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／台北報導



戚姓媳婦拿殺蟲劑噴灑、持長刷凌虐杭姓公公，害他身亡。 記者李承穎／翻攝 分享 facebook

九十七歲的杭姓老翁不願午睡，戚姓媳婦竟將他拖進浴室，用冷水沖他，害他多次跌倒，她還對公公噴灑殺蟲劑，用腳踏他胸口壓制。戚婦隔天繼續凌虐，杭無從反抗，外籍看護發現不對勁，杭經送醫仍不治。士林地檢署認為戚婦踐踏人性尊嚴，依傷害致死罪起訴，建請法官從重量刑。

戚婦（卅七歲）起初謊稱，杭跌倒受傷昏迷，但檢方相驗，發現他身上有多處傷痕、骨折，法醫解剖，死亡歸因「他殺」。戚婦案發後因躁鬱症住院，檢方派員監控、調查，看護在第二次偵訊時說出實情，戚婦上月廿九日出院，檢方到住處搜索，當場逮捕她。

檢方調查，戚婦去年十二月廿日在客廳指示看護協助公公回房間午睡，杭拒絕，她突然情緒失控，將公公拉到浴室外牆壁，命令他回房間午睡。公公沒聽話，戚婦強拉他進浴室，以冷水沖他，公公多次跌倒、撞擊馬桶、洗手台架和地磚，她還拿長柄刷毆打。

杭倒地後想爬起，媳婦卻用腳踩踏他胸口和腿部，還拿冰凍雞肉、魚肉冰他身體，且拿殺蟲劑對著他噴，看護多次求情都沒用。隔天，戚婦丈夫外出上班，公公又沒聽話如廁，她又將公公拉入浴室凌虐七小時。看護見杭昏迷，告知戚婦，但送醫已回天乏術。

檢方指出，戚婦未顧及公公年邁、是丈夫的養父，有養育丈夫之恩，竟出手凌虐，使他在人生終點前「疼痛、恐懼無助」，她又對丈夫、檢警說謊，犯後態度不佳。