女嬰屍遭棄廚餘桶 警鎖定霞海城隍廟調閱周邊監視器

2019-02-26 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市新店區一間環保公司的廚餘回收桶內，昨天上午發現黑色塑膠袋包住的女嬰，明顯死亡，檢察官初步相驗後，女嬰遺體先送往殯儀館。記者袁志豪／攝影 分享 facebook 台北市一名狠心母親將臍帶、胎盤還在身上的小女嬰裝進黑色塑膠袋，丟棄進廚餘回收桶，檢警相驗發現女嬰足月、手腳外觀正常健康、沒有任何外傷，法醫無法判斷是小嬰兒是活生生被裝進塑膠袋或是死後才被裝入；據回收車司機及清潔員證詞，警方初步研判台北市霞海城隍廟附近的回收點就是棄屍地點。

載到嬰屍的54歲余姓司機製作筆錄時表示，今天凌晨4時許到大同區霞海城隍廟的回收點收廚餘時，印象中該區的垃圾原本都會依照一般、廚餘及其他垃圾分類好，今天去的時候卻發現所有垃圾混雜在一起；余事後推測可能是棄嬰者希望不被發現，才故意將垃圾弄混。

余與53歲張姓清潔員回到清潔公司，便先將今天收回的垃圾分類，發現裝著女嬰屍體的黑色塑膠袋；余當時詢問張那是什麼，張說應該是動物的屍體、像是隻全雞，還說怎麼剩「這麼多、這麼重」。警方依照兩人證詞，鎖定城隍廟附近的回收點就是棄屍地點，目前已從凌晨4時開始往前調閱周邊監視器。