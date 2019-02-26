女嬰屍遭棄廚餘桶 警鎖定霞海城隍廟調閱周邊監視器
台北市一名狠心母親將臍帶、胎盤還在身上的小女嬰裝進黑色塑膠袋，丟棄進廚餘回收桶，檢警相驗發現女嬰足月、手腳外觀正常健康、沒有任何外傷，法醫無法判斷是小嬰兒是活生生被裝進塑膠袋或是死後才被裝入；據回收車司機及清潔員證詞，警方初步研判台北市霞海城隍廟附近的回收點就是棄屍地點。
載到嬰屍的54歲余姓司機製作筆錄時表示，今天凌晨4時許到大同區霞海城隍廟的回收點收廚餘時，印象中該區的垃圾原本都會依照一般、廚餘及其他垃圾分類好，今天去的時候卻發現所有垃圾混雜在一起；余事後推測可能是棄嬰者希望不被發現，才故意將垃圾弄混。
余與53歲張姓清潔員回到清潔公司，便先將今天收回的垃圾分類，發現裝著女嬰屍體的黑色塑膠袋；余當時詢問張那是什麼，張說應該是動物的屍體、像是隻全雞，還說怎麼剩「這麼多、這麼重」。警方依照兩人證詞，鎖定城隍廟附近的回收點就是棄屍地點，目前已從凌晨4時開始往前調閱周邊監視器。
警方同時出動到附近的婦產科了解近日是否有可能符合的產檢對象，初步研判極有可能是不知道懷孕該怎麼辦或根本不知道自己懷孕的小媽媽、大同區的街友或是有身心、智能障礙女子；相關承辦人員目前也在霞海城隍廟一帶持續調閱，看看是否能看到疑似的身影拿著類似塑膠袋。
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