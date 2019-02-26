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台北市警局委外拖吊車 撞婦人命危

2019-02-26 20:03聯合報 記者李承穎╱即時報導

拖吊車駕駛疑似視線死角，撞上一名婦人。記者李承穎／翻攝
拖吊車駕駛疑似視線死角，撞上一名婦人。記者李承穎／翻攝
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北市市警局交通大隊委外拖吊車陳姓男司機（51歲）今天晚間7時許行經西安街一段281巷，左轉東陽街時，不慎輾過一名年約50多歲的婦人，她當場失去呼吸心跳，目前送往台北榮總急救，陳男供稱，左轉時沒有看到婦人，應是有視線死角；警方目前仍在釐清事故原因中。
陳姓男子今天駕駛拖吊車，疑似視線死角，撞上一名婦人。記者李承穎／翻攝
陳姓男子今天駕駛拖吊車，疑似視線死角，撞上一名婦人。記者李承穎／翻攝
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