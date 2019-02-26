影／警推長壽鄉慢行減速 死亡車禍降5成今再推進階版

2019-02-26 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣警察局新埔分局去年起推動「慢行減速」，提醒駕駛人到關西、新埔要減速，死亡車禍由18件大幅下降至9件，降幅高達50％，其中高齡者族群件數由4件降至1件，件數明顯下降，今天宣布要繼續推動進階版，包含全年度發送蜂巢式網狀簡訊，提醒進入新埔、關西鎮用路人注意交通安全，在客運、清潔車都會掛宣傳廣告。

新埔分局長陳啓明表示， 新埔鎮、關西鎮高齡人口(65歲以上)目前占現有人口數約兩成，去年的宣導有明顯成效，今年進一步行銷，要讓讓外界知道「你來新埔關西，車速就要減慢，因為這裡是長壽之鄉，老人家很多的鄉鎮」。

他說這次重推「五大交通、防詐騙宣導」，獲新埔鎮農會、關西鎮農會及培靈醫療社團法人關西醫院等單位支持，策略定位以「與民眾生活密不可分，讓宣導成為每日生活的一部分」發想，包含自108年2月1日起至12月15日止，全年度發送蜂巢式網狀簡訊提醒進入新埔、關西鎮用路人注意交通安全。

另外，租用新竹客運2臺在新埔、關西鎮區域內發車率較高的「新竹-關西線」車輛，自108年2月15日起至5月14日止為期3個月，於單側車體置入交通、反詐騙宣導廣告。經洽詢新埔、關西鎮公所獲同意，各提供清潔隊 2台鎮區路線垃圾清運車（計共4台），讓新埔分局懸掛交通、反詐騙宣傳布條。

另還洽請由知名電臺節目主持人徐海倫錄製「交通、反詐騙」宣導詞，將甜美專業的錄音詞運用在分局官方網站、臉書粉絲團及垃圾清運車等平臺放送，