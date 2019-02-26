嘉義到北港玩險丟命 「猝死男」CPR與電擊後回陽

2019-02-26 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



關大華帶著全家到醫院感謝心臟醫師團隊救他一命。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 嘉義市57歲關大華開車載家人到北港玩，停車時突然昏迷進而嘔吐，心跳呼吸一度停止呈現猝死，被緊急送北港媽祖醫院搶救，經電擊恢復心跳，心臟團隊快速接手急救，將他從死門關拉回，一個多月調養，奇蹟式生活行動如常，今天帶著家人感謝醫師。醫師則強調網路教大家猛力咳嗽「自救」並無濟於事，最重要還是CPR加上快速送醫。

回憶當初，關太太仍心有餘悸，她說，先生帶著家人和鄰居到北港牛墟玩，一抵達停車時，先生突然昏厥直冒冷汗，車上曾當過看護的鄰居，趕緊施以感官刺激，只見先生不斷嘔吐，當時119救護車很快到達，施以CPR，火速送到媽祖醫院。

媽祖醫院急診室主任沈萬豐說，患者到院時一度沒有心跳和呼吸，經緊急插管並持續CPR後才出現微弱血壓；卻發現患者出現「心室頻脈」心律不整致命性極高，馬上再施以電擊；不料又再發現患者有急性心肌梗塞，立即心臟科團隊接手處理。

心臟科醫師張志斌、逯新民馬上接手為患者緊急進行心導管手術。張志斌說，心臟若有任何一條冠狀動脈阻塞，會導致心肌缺氧，引起心衰竭或心律不整而死亡，所以馬上手術打通關先生阻塞的冠狀動脈，才讓他再次脫險，並轉至加護病房進行低溫治療。

逯新民說，經幾天低溫治療患者慢慢恢復意識順利拔管，據美國心臟學會統計，到院前心跳停止患者的存活率約為10%，即便救回來多數會變成植物人，尤其腦部缺氧的損傷更是不可逆的，關先生最重要的是及時接受CPR、電擊、迅速打通心導管、搭配低溫治療，一連串的快速接力治療，才能幸運撿回一命，最讓人感到不可思議的是關先生癒後語言行動和生活一如往常，更是難能可貴。