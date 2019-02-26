嘉義到北港玩險丟命 「猝死男」CPR與電擊後回陽
嘉義市57歲關大華開車載家人到北港玩，停車時突然昏迷進而嘔吐，心跳呼吸一度停止呈現猝死，被緊急送北港媽祖醫院搶救，經電擊恢復心跳，心臟團隊快速接手急救，將他從死門關拉回，一個多月調養，奇蹟式生活行動如常，今天帶著家人感謝醫師。醫師則強調網路教大家猛力咳嗽「自救」並無濟於事，最重要還是CPR加上快速送醫。
回憶當初，關太太仍心有餘悸，她說，先生帶著家人和鄰居到北港牛墟玩，一抵達停車時，先生突然昏厥直冒冷汗，車上曾當過看護的鄰居，趕緊施以感官刺激，只見先生不斷嘔吐，當時119救護車很快到達，施以CPR，火速送到媽祖醫院。
媽祖醫院急診室主任沈萬豐說，患者到院時一度沒有心跳和呼吸，經緊急插管並持續CPR後才出現微弱血壓；卻發現患者出現「心室頻脈」心律不整致命性極高，馬上再施以電擊；不料又再發現患者有急性心肌梗塞，立即心臟科團隊接手處理。
心臟科醫師張志斌、逯新民馬上接手為患者緊急進行心導管手術。張志斌說，心臟若有任何一條冠狀動脈阻塞，會導致心肌缺氧，引起心衰竭或心律不整而死亡，所以馬上手術打通關先生阻塞的冠狀動脈，才讓他再次脫險，並轉至加護病房進行低溫治療。
逯新民說，經幾天低溫治療患者慢慢恢復意識順利拔管，據美國心臟學會統計，到院前心跳停止患者的存活率約為10%，即便救回來多數會變成植物人，尤其腦部缺氧的損傷更是不可逆的，關先生最重要的是及時接受CPR、電擊、迅速打通心導管、搭配低溫治療，一連串的快速接力治療，才能幸運撿回一命，最讓人感到不可思議的是關先生癒後語言行動和生活一如往常，更是難能可貴。
從事木工的關大華今天唸出自己的感謝手稿並致贈親手雕製的文昌筆感謝院長吳錫金和醫師群救他一命，至於網路教大家開車如遇上像關先生情況，可用猛力咳嗽「自救」，逯新民說，感官刺激或用力咳嗽，無濟於心肌梗塞，最好趕緊向路人求救，CPR加快速送醫，才有機會挽回性命。
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