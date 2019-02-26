偵查隊長現身霞海城隍廟 媒體瘋傳找到女嬰棄屍點

2019-02-26 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市新店區柴埕路的環保公司人員今天上午在廚餘回收桶內發現黑色塑膠袋內有已死亡的小女嬰，臍帶、胎盤還在身上，警方據報發現現場是環保公司廚餘回收總站，生父母不可能拿到那邊丟棄，出動大批人力調閱回收車經過大同、中山、大安等區，傍晚傳出在大同區找到最新可疑畫面，警方回應還沒確定。