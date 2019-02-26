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偵查隊長現身霞海城隍廟 媒體瘋傳找到女嬰棄屍點

2019-02-26 17:30聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市新店區柴埕路的環保公司人員今天上午在廚餘回收桶內發現黑色塑膠袋內有已死亡的小女嬰，臍帶、胎盤還在身上，警方據報發現現場是環保公司廚餘回收總站，生父母不可能拿到那邊丟棄，出動大批人力調閱回收車經過大同、中山、大安等區，傍晚傳出在大同區找到最新可疑畫面，警方回應還沒確定。

據了解，辦案人員目前鎖定大同區，但確實地點還在釐清；新店偵查隊長剛剛有現身霞海城隍廟被電視台記者發現，因此瘋傳棄屍點應該在那邊，新店警方回應真的還沒有確定是那個地點，希望能給警方一點時間跟空間偵辦，有確定會立刻說明。

今天上午8時許，新北市新店區柴埕路的廚餘回收桶內，發現塑膠袋包住的女嬰，明顯死亡...
今天上午8時許，新北市新店區柴埕路的廚餘回收桶內，發現塑膠袋包住的女嬰，明顯死亡。記者袁志豪／翻攝
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霞海城隍廟廚餘
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