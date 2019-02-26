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家暴防治公聽會 籲政府加強社工保護

2019-02-26 19:36台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

日前爆發的多起虐童案件，引發社會要政府修法的聲音，國民黨25日召開公聽會，希望參...
日前爆發的多起虐童案件，引發社會要政府修法的聲音，國民黨25日召開公聽會，希望參考各界意見作為修法依據。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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各地爆發的虐童案件引發社會要政府修法的聲音，國民黨25日召開公聽會，希望參考各界意見作為修法依據，民間團體均認為，政府在保護家暴處理前線的社工上要再努力，而法律學者認為，施暴者在犯案當下根本不會考慮到犯法，因此事前預防才是最重要的。

防治系統被動

國民黨立委許毓仁指出，目前在家暴防治方面，政府修法只是一再加重處罰，完全處在被動狀態。同黨立委吳志揚亦表示，台灣原本在家暴防護上是領先國際的，但現在卻是停滯不前，主因在於社會上的集體冷漠氛圍導致整個安全體系失靈，呼籲民眾一定要多加注意周遭有無可疑家暴情事並通報，對於家暴案件中常站在前線的社工，政府也要多加保護。

社工公會全國聯合會指出，不管如何加重刑罰，施暴者關出來後依然是高風險族群，肉圓哥的情形其實每個家庭或大或小都會出現，只是沒被拍到而已。而雖然政府賦予社工強制介入的權力，但並沒有給予相應的保護，導致社工往往會受到安全威脅，建議政府在修法上，把介入危險家庭的任務交由警察單位負責，社工則進行風險評估，這樣才能保障社工安全。

加重罰責不治本

兒童權益促進協會表示，家暴刑罰只是整體家暴防治的一小部分，而現在政府也只是一味投入社工人力資源，卻沒有去保護社工。而雖然一直說要建立整體家暴防護網，但這個網本身材質就不好了，如今的作為也只是替破洞貼上OK蹦而已，呼籲政府若想要遏止家暴再發生，唯有從頭把基礎教育作好，從長遠方向考量，才是根本之道。

台大法律系教授王皇玉認為，政府不能因為發生甚麼重大社會案件後就一味加重法律刑罰，這樣於事無補，且家暴者在施暴當下只會認為他是在管教小孩，根本不會考慮到刑罰；台北大學法律系教授蔡聖偉亦認同表示，刑罰永遠是晚一步的，也絕對不要期望加害人犯案的當下會因考慮到犯法而住手，因此不論怎樣修法，事前預防還是最重要的。

許毓仁提及，美國有所謂的麗莎法案，此法案起源自一名叫麗莎的社工因不願透露被強制安置的孩童資料而遭殺害，後來政府立法規定，不管官方或民間機構皆需對社工提供安全保障及防護訓練。他希望台灣不要發生像麗莎這樣的案件後，才有這樣的法案，因此政府不只要提供社工完善保護，更要著重在家暴事前的預防。

【更多精采內容，詳見

社工家暴許毓仁
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