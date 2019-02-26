基隆消防救護服裝換新 帥氣、安全性都提高

2019-02-26 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市消防局為提升救護人員執行救護勤務工作之舒適性、安全性及專業性，透過民間善心人士社會資源的挹注，今年初獲捐贈救護外套350件、短袖、長袖救護工作服各600件及救護工作帽350頂，新裝今天亮相，市長林右昌說，「帥氣一百分」，在3月1日全面換裝後，將可大幅提升第一線救護員日夜間執勤時的辨識度及安全性。

消防局長陳龍輝指出，此次設計的新款救護服裝特點，在救護外套部分，採螢光黃及丈青色調搭配銀色反光條的設計，內搭保暖外套，可兼具防水保暖及安全特性並大幅提高辨識度，亦可因應基隆冬季寒冷濕雨的氣候。另有左右胸前掛勾、下擺斜插式拉鍊口袋、雨帽拉鍊可拆式、左右手臂收納式臂章袋等設計。

至於短、長袖救護工作服，則是將原有執行救護穿著紅色工作服襯衫樣式改為吸濕排汗POLO 衫，更透氣、舒適，便於救護人員急救處置之操作。衣服採螢光黃及丈青色搭配；左胸口袋設計並有代表救護的「生命之星」圖樣；背後有「基隆市消防 EMT」字樣，加上銀色的反光條，亦能提高同仁在夜間執勤的安全性。

此外，新款的救護工作帽則是以黑色透氣布製作，帽眉以反光條包邊，繡上「生命之星」及代表基隆的英文字母「KEELUNG」圖樣，可以說是辨識度十足。