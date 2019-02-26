親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認了

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

基隆消防救護服裝換新 帥氣、安全性都提高

2019-02-26 16:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市消防局為提升救護人員執行救護勤務工作之舒適性、安全性及專業性，透過民間善心人士社會資源的挹注，今年初獲捐贈救護外套350件、短袖、長袖救護工作服各600件及救護工作帽350頂，新裝今天亮相，市長林右昌說，「帥氣一百分」，在3月1日全面換裝後，將可大幅提升第一線救護員日夜間執勤時的辨識度及安全性。

消防局長陳龍輝指出，此次設計的新款救護服裝特點，在救護外套部分，採螢光黃及丈青色調搭配銀色反光條的設計，內搭保暖外套，可兼具防水保暖及安全特性並大幅提高辨識度，亦可因應基隆冬季寒冷濕雨的氣候。另有左右胸前掛勾、下擺斜插式拉鍊口袋、雨帽拉鍊可拆式、左右手臂收納式臂章袋等設計。

至於短、長袖救護工作服，則是將原有執行救護穿著紅色工作服襯衫樣式改為吸濕排汗POLO 衫，更透氣、舒適，便於救護人員急救處置之操作。衣服採螢光黃及丈青色搭配；左胸口袋設計並有代表救護的「生命之星」圖樣；背後有「基隆市消防 EMT」字樣，加上銀色的反光條，亦能提高同仁在夜間執勤的安全性。

此外，新款的救護工作帽則是以黑色透氣布製作，帽眉以反光條包邊，繡上「生命之星」及代表基隆的英文字母「KEELUNG」圖樣，可以說是辨識度十足。

消防局統計，去年到院前緊急救護出勤次數達1萬6746次，送醫人數達1萬4057人，民眾對緊急救護之需求增加，目前除了強化救護人員專業技能，積極培訓第一線執行救護人員具中級救護技術員以上資格已98.51%，提升緊急救護服務品質；近年亦透過善心人士熱心捐助，得以精進汰換多輛救護車及各式裝備器材，且9個分隊均配有自動心肺復甦機各1台，消防局積極推動線上指引民眾施行CPR，期能提升傷病患到院前之存活率。

基隆消防救護服裝換新，帥氣、安全性都提高。圖／基隆市政府提供
基隆消防救護服裝換新，帥氣、安全性都提高。圖／基隆市政府提供
分享
基隆消防救護服裝換新，帥氣、安全性都提高。記者游明煌／攝影
基隆消防救護服裝換新，帥氣、安全性都提高。記者游明煌／攝影
分享

基隆保暖
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

影／糗！酒駕男催油門落跑 後座友人「大」字形倒栽蔥

2019-02-26 15:12

想辦法讓司機看到你！大卡車安全教戰守則

2019-02-26 15:05

影／菲籍船員南方澳漁港落海亡 原因待查

2019-02-26 15:01

偵查隊長現身霞海城隍廟 媒體瘋傳找到女嬰棄屍點

2019-02-26 17:30

北市光華商場男子墜樓 到院前失去呼吸心跳

2019-02-26 16:42

二高香山交流道口 大貨車輾死機車騎士

2019-02-26 16:42

「打贏進法院，打輸進醫院」 新北警創意海報貼進KTV

2019-02-26 14:53

只因不願午睡 媳婦虐死97歲老翁被起訴

2019-02-26 14:37

「視子女為財產枉為人父」 狠父欲殺2幼女遭起訴

2019-02-26 14:06

影／台東夫妻吵架 妻墜樓受傷送醫

2019-02-26 14:06

八旬原住民阿嬤好會走 蘆洲直上觀音山迷航10幾公里

2019-02-26 14:02

台南女子掉婚戒 情急貼「他為此要離婚」的尋戒啟事　

2019-02-26 13:59

女嬰屍若未被發現恐變廚餘 司機：昨晚以為是動物屍體

2019-02-26 12:51

丈夫棄病妻還撂狠話 妻心死訴請離婚

2019-02-26 12:47

影／撞右轉曳引車捲入車底 命大騎士：以為頭過身就過

2019-02-26 11:36

送兒上學後失蹤？ 斷片8小時派出所猛嗑便當

2019-02-26 11:15

影／竹圍漁港漁船起火燒毀 不巧安檢所監視器故障

2019-02-26 09:43

大貨車司機昨天中午上工 今凌晨恍神衝撞路邊車

2019-02-26 09:27

校犬咬傷人要送收容所？ 動保團體批雄女開動保倒車

2019-02-26 09:17

台東尚武動力膠筏翻覆 1人溺斃

2019-02-26 09:04

中壢SOGO商圈連棟店面起火 消防員衝火場救24人

2019-02-26 07:55

移居曼谷母子 返台5天自殺雙亡

2019-02-26 00:28

手機充電爆炸引發火警 男子全身40%燒燙傷

2019-02-25 22:32

74萬丟超商1月沒人領 警憑焦痕竟找出失主

2019-02-25 21:43

影／就愛鹹魚味？ 男半夜闖社區偷7雙女鞋當場被逮

2019-02-25 19:32

影／大陸詐騙案 陸警求助 查獲台中地下匯兌機房

2019-02-25 18:38

黃昭堂銅像遭潑漆2嫌到案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 18:16

曼谷飛回故鄉台灣 母子入住商旅疑喝清潔劑身亡

2019-02-25 17:23

全新警察制服到台中了 預計4月起全面換裝

2019-02-25 16:27

男子「釣」香油錢 警方到場猶不知

2019-02-25 13:23

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26
看更多

熱門文章

74萬丟超商1月沒人領 警憑焦痕竟找出失主

2019-02-25 21:43

痛心！塑膠袋裝新店女嬰屍 棄置廚餘回收桶

2019-02-26 10:14

女嬰屍若未被發現恐變廚餘 司機：昨晚以為是動物屍體

2019-02-26 12:51

女星前男友性侵車友的女兒 最高法院判他入獄7年半

2019-02-26 11:24

中壢SOGO商圈連棟店面起火 消防員衝火場救24人

2019-02-26 07:55

手機充電爆炸引發火警 男子全身40%燒燙傷

2019-02-25 22:32

四海遊龍前後經營者債務糾紛 中和廠今遭新北法院查封

2019-02-25 23:20

黃昭堂銅像遭潑漆2嫌到案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 18:16

網路貼文匿名指控教授始亂終棄 輔大：停課調查

2019-02-25 21:14

移居曼谷母子 返台5天自殺雙亡

2019-02-26 00:28

武德呢？師弟用禁招踹斷師兄腳踝 法官：從重量刑

2019-02-25 19:00

誰摔死了李新？ 郭新政二審逆轉免賠珠寶商6千萬元

2019-02-26 13:04

普悠瑪事故董家二哥出海放網 浪大翻覆自行游上岸

2019-02-26 09:45

基隆海生館詐貸案 慶富老董剛交保又羈押

2019-02-26 00:03

只因不願午睡 媳婦虐死97歲老翁被起訴

2019-02-26 14:37

廚餘回收總站驚見女嬰屍 警：從六個回收站追可疑身影

2019-02-26 11:14

影／台東夫妻吵架 妻墜樓受傷送醫

2019-02-26 14:06

按喇叭惹到橘色轎車？ 台南行車糾紛3人被開槍

2019-02-26 11:41

台東尚武動力膠筏翻覆 1人溺斃

2019-02-26 09:04

基隆海生館蓋完基地就擺爛 罰款罰到頂…解約

2019-02-26 00:06

大貨車司機昨天中午上工 今凌晨恍神衝撞路邊車

2019-02-26 09:27

普悠瑪事故家屬遞陳情書 家屬：想告所有當班人員

2019-02-26 11:58

送兒上學後失蹤？ 斷片8小時派出所猛嗑便當

2019-02-26 11:15

影／撞右轉曳引車捲入車底 命大騎士：以為頭過身就過

2019-02-26 11:36

師父一句「養狗運勢變差」 公婆狠割四犬聲帶要送養

2019-02-25 18:20

營造業少東種大麻 面臨7年以上重刑

2019-02-26 10:19

查毒查物流 2大毒品倉庫被抄

2019-02-26 00:31

影／大陸詐騙案 陸警求助 查獲台中地下匯兌機房

2019-02-25 18:38

2度踩油門拖行員警害受傷 檢斥：鄙視警察、無視法律

2019-02-26 11:18

想辦法讓司機看到你！大卡車安全教戰守則

2019-02-26 15:05

北市光華商場男子墜樓 到院前失去呼吸心跳

2019-02-26 16:42

台南第二選區立委補選賄聲賄影 南檢：已分案調查

2019-02-26 15:20

男童泳池溺水變植物人 起訴7人

2019-02-26 00:35

校犬咬傷人要送收容所？ 動保團體批雄女開動保倒車

2019-02-26 09:17

女嬰屍丟廚餘桶 法醫：無法判斷生前或死後裝袋

2019-02-26 14:00

包庇天九牌賭場 萬華貪警到病房收錢二審最重判13年

2019-02-26 14:40

前女友傳訊求復合兩小時 原因竟只為了要追劇

2019-02-26 17:40

給嘉義縣警局按讚！績優員警可免費使用1年車位

2019-02-26 15:23

台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔

2019-02-26 13:02

黃昭堂銅像潑漆案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top