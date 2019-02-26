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二高香山交流道口 大貨車輾死機車騎士

2019-02-26 16:42聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

35歲連姓男子今天上午11點多，駕駛大貨車沿竹南鎮公義路從新竹方向往苗栗縣竹南鎮方向行駛，在國道3號香山交流道口要右轉上高速公路時，疑因視覺死角，與右前方的機車發生擦撞，50歲姚姓機車騎士倒地被大車貨車輾過，當場身亡，這起事故雙方都無酒駕，車禍發生原因及肇事責任仍有待調查釐清。

國道3號香山交流道口中午發生大貨車與機車擦撞事故，機車騎士當場身亡。圖／記者胡蓬...
國道3號香山交流道口中午發生大貨車與機車擦撞事故，機車騎士當場身亡。圖／記者胡蓬生翻攝
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新竹機車騎士國道
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